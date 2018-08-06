Новый Hyundai Santa Fe: российские цены и комплектации

На наш рынок выходит четвертое поколение флагманского кроссовера. Автомобиль представлен в четырех комплектациях, цены начинаются от 1 999 000 рублей.

Santa Fe изменился внешне: дизайн передней части выполнен в новом фирменном стиле кроссоверов Hyundai: у него оригинальные сдвоенные фары и витиеватая радиаторная решетка. Колесная база увеличена с 2700 до 2765 мм, а длина кузова теперь составляет 4770 мм (было 4700 мм).

Объем багажника также вырос и со сложенными задними сиденьями в пятиместном варианте составляет 2019 мм (1036 — с разложенными) и 2002 мм/1061 мм/328 мм — в семиместном варианте.

Двигателей два: бензиновый 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с. и 2,2-литровый дизельный мощностью 200 л.с. Первый агрегатируется 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, второй — с 8-диапазонным автоматом. Все автомобили комплектуются системой управления полным приводом HTRAC.

В Santa Fe появилась новая функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert). Она предупредит водителя о них, когда тот решит покинуть автомобиль. А также система предупреждения столкновений сбоку — при движении задним ходом в условиях плохого обзора она не только предупреждает водителя о приближении других автомобилей сбоку и сзади, но и сама тормозит. Система безопасного выхода (Safety Exit Assist) предотвращает происшествия с автомобилями, приближающимися сзади, не давая разблокировать задние двери и позволяя пассажирам безопасно покинуть салон.

Покупателям предложат четыре комплектации: Family, Lifestyle, Premier, High-Tech.

В начальной комплектации за автомобиль попросят 1 999 000 рублей. За эти деньги Santa Fe оснащается 6 подушками безопасности, ABS+EBD, системой помощи при экстренном торможении, системой стабилизации с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы, датчиками парковки сзади, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой мониторинга давления в шинах, светодиодными дневными ходовыми огнями и передними габаритными огнями, датчиком света с автоматическим включением фар, функцией выбора режима движения, двухзонным климат-контролем с системой антизапотевания, обогревом руля и передних сидений, круиз-контролем с управлением на руле, системой автоматического выравнивания высоты кузова, электрорегулировкой поясничного подпора сиденья водителя, розеткой 12 В, а также имеет Bluetooth, разъемы USB, AUX и два USB-разъема для пассажиров сзади.

В комплектации Lifestyle автомобиль оснащен полностью светодиодной оптикой, кожаным салоном, аудиосистемой с 7-дюймовым экраном и поддержкой iOS и Android, камерой заднего вида, системой бесключевого доступа и т.д. Попросят за автомобиль в версии с бензиновым мотором 2 159 000 руб., с дизельным — 2 329 000 руб.

В комплектации Premier автомобиль оснащается аудиосистемой премиального класса, навигационной системой c экраном 8 дюймов, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, цифровой приборной панелью с 7-дюймовым цветным экраном, электроприводом сиденья водителя и багажника, системой автопарковки и др. Машина в данной комплектации с бензиновым мотором обойдется в 2 329 000 руб., с дизелем — в 2 499 000 руб. За отдельную плату доступны пакет SmartSense (с инновационными системами безопасности) и вариант семиместного салона.

Топовая High-Tech доступна только с дизельным мотором и обойдется в 2 699 000 руб. В нее уже включен пакет SmartSense, есть светодиодные фары с поворотным светом, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, система камер кругового обзора, память настроек сиденья водителя и наружных зеркал, система распознавания присутствия пассажиров сзади и беспроводное зарядное устройство. Только в этой комплектации за 80 тыс. рублей доступен пакет Exclusive, в который входят функция проекции показаний приборов на лобовое стекло и панорамная крыша.

В прошлом месяце были объявлены также рублевые цены на обновленный Hyundai Tucson.

Во втором полугодии российский рынок ждет еще и ряд новинок от других автопроизводителей, подробнее об этом рассказал наш автор в своей публикации.



Фото: Hyundai