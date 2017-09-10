Kia назвала российские цены на новый Ceed

Российское отделение Kia объявило цены и комплектации на новый хэтчбек Ceed.

Несмотря на то, что в Европе представлен и универсал Ceed SW к нам пока принято решение привозить исключительно хэтчбек. При смене поколений модель «потеряла» апостроф в названии, ее дизайн стал строже.

На российском рынке хэтчбек Kia Ceed будет представлен с тремя бензиновыми двигателями: атмосфернысми объемом 1,4 (100 л.с.) и 1,6 (128 л.с.) литра и турбодвигателем с непосредственным впрыском мощностью 140 л.с. Самый слабый силовой агрегат будет доступен исключительно с механической коробкой передач, промежуточный будет представлен как с механикой, так и с автоматом, а турбомотор будет оснащаться исключительно 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Комплектаций для российского рынка приготовлено шесть: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Базовая версия Classic будет предлагаться только для 1,4-литрового 100-сильного двигателя. Комплектация, которая обойдется в 949 900 рублей, включает в себя шесть подушек безопасности, ABS, системы стабилизации, помощи при старте на подъеме и экстренном торможении, 15-дюймовые штампованные колеса, кондиционер, электропривод всех стеклоподъемников, датчик дождя и мультимедийную систему с 5-дюймовым монохромным экраном и поддержкой Bluetooth. Аналогичная комплектация Kia Cee’d стоила 904 900 рублей, то есть со сменой поколений машина подорожала на 45 тыс. рублей. Для данной комплектации доступен базовый пакет «Теплые опции», который включает в себя подогрев наружных зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя.

Комплектация Comfort доступна для 1,6-литрового атмосферного двигателя и обойдется в 979 900 рублей за версию с механической коробкой передач. Доплата за автомат составит 40 тыс. рублей. Пакет «Теплые опции» в данной версии дополнительно получил подогрев рулевого колеса, дополнительный электрический отопитель салона и подогрев передних сидений.

В версии Luxe (1 029 900 рублей за вариант с механикой и 1 069 900 рублей за вариант с автоматом) Kia Ceed дополнительно получил противотуманные фары, дневные светодиодные ходовые огни и функцией подсветки поворотов. В оснащение также входят круиз-контроль, подрулевые лепестки переключения передач для версии с автоматом, 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и камерой заднего вида.

Kia Ceed в комплектации Prestige с 1,6-литровым двигателем доступен исключительно с автоматом. В данной комплектации появляются 16-дюймовые легкосплавные колеса и задний парктроник, а пакет «Теплые опции» дополнен подогревом задних сидений и электрообогревом лобового стекла. Обойдется такая машина в 1 119 900 рублей.

Хэтчбек в комплектациях Luxe и Prestige может также оснащаться 1,4-литровым турбомотором по цене 1 149 900 и 1 199 900 рублей соответственно.

В комплектации Premium добавляются полностью светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые легкосплавные колеса, внутрисалонное зеркало с функцией автозатемнения, а в багажном отсеке предусмотрен органайзер. Также в данной комплектации машина получила систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой. Внешне машину легко отличить по повторителям указателей поворотов в корпусах зеркал. Данный вариант доступен только с 1,4-литровым турбодвигателем и обойдется в 1 319 900 рублей.

Топовая комплектация Premium+ включает в себя современные системы безопасности: систему контроля «слепых» зон, слежения за дорожной разметкой, удержания в полосе, и помощи при выезде с парковки задним ходом, автоматического переключения света фар, активный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков и автопарковщик. Хэтчбек оснащен передними парктрониками, электромеханическим стояночным тормозом, приборной панелью Supervision с 4,5-дюймовым экраном, навигаций с информацией о пробках, беспроводной зарядкой для смартфонов, аудиосистемой JBL, кожаным салоном и панорамной крышей. великолепное качество звучания. Топовая версия Kia Ceed в комплектации Premium+ стоит 1 459 900 рублей.

Продажи Kia Ceed на российском рынке начнутся после его премьеры на Московском международном автосалоне 29 августа.

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Фото: Kia