ГИБДД наказала «гуляющую свадьбу». Станет ли это уроком?

Участников свадебного кортежа в Красноярске, грубо нарушивших ПДД в минувшую пятницу, привлекли к административной ответственности. 25 тыс. рублей штрафов — много это или мало?

Госавтоинспекция Красноярска на основании видеозаписи, размещенной в интернете, привлекла к административной ответственности водителей свадебного кортежа за нарушения правил дорожного движения на Октябрьском мосту, говорится на официальном сайте ведомства.

Напомним суть этой нашумевшей истории. В группе «ЧП Красноярск» (ВКонтакте) было размещено видео, на котором участники свадебной процессии блокируют движение по мосту, выходят из автомобилей, кричат, фотографируются и распивают спиртные напитки. Один из водителей даже демонстративно ехал задним ходом. Пользователей такое поведение гуляющих возмутило: праздник праздником, но спешащие по своим делам автомобилисты вовсе не обязаны разделять свадебное веселье. Да и нарушений, судя по видео, допущено было немало. Впрочем, пользователи выражали сомнение, что возмутителей спокойствия накажут, кто-то даже предположил, что взятка уже включена в расходы на торжество.

Несмотря на то, что регистрационные знаки некоторых автомобилей были заклеены, сотрудникам ДПС не составило труда установить водителей, причастных к инциденту. К сожалению, правовых оснований для привлечения автохамов у ГИБДД оказалось не так уж и много, поэтому выглядит оно излишне мягким. Но очевидно, что наказать пытались по полной, тщательно пересчитав все прегрешения.

Итак, по сообщению ведомства, за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения, водителям назначен штраф 2000 рублей. За управление транспортным средством с заклеенным номером автомобилистам грозит административное взыскание в размере 5000 рублей или лишение водительского прав на срок от одного до трех месяцев. За движение задним ходом на участке, где это запрещено — штраф 500 рублей и за отсутствие полиса ОСАГО штраф 800 рублей. Кроме того, составлены материалы за нарушения ПДД пешеходами, за которые предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Сумма штрафов за все зафиксированные на видео нарушения в ходе этой свадьбы составила более 25 тысяч рублей.

ГИБДД напомнила участникам свадебных мероприятий, что они обязаны строго соблюдать ПДД, чтобы ничто потом не омрачило торжество.

И это не первая «гуляющая свадьба» за это лето. Торжество в Махачкале надолго запомнится отчаянным дрифтом водителя Приоры.

В Калининграде свадебный кортеж с ветерком проехался по встречке, дирижировал происходящим сам жених.



Скриншот: YouTube