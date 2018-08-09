Шашечки по принуждению: водитель Лексуса заставил пенсионера на Мазде метаться по дороге

В Красноярске сняли на видео агрессивного водителя, который начал «учить» соседа по потоку хорошим манерам за неаккуратное, но вынужденное перестроение. ГИБДД обещала разобраться с ретивым воспитателем.

Инцидент произошел 8 августа на Николаевском мосту. Пенсионер на синем универсале Mazda при въезде на мост сместился в сторону, чтобы объехать яму, и тем самым оттеснил едущий по соседству черный Lexus. Его водитель этим глубоко оскорбился и стал преследовать Мазду, прижимать ее к обочине, подрезать и тормозить. Две машины метались по дороге на всем протяжении моста, и лишь на съезде с него между автомобилями вклинился своеобразный рефери на Mitsubishi и разнял враждующие стороны.

Сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» передало видеозапись в Госавтоинспекцию Красноярска. Там обещали проверить все обстоятельства конфликта и сообщили, что водителя Лексуса, чья личность пока не установлена, скорее всего, накажут за опасное вождение.

В январе на трассе Екатеринбург — Тюмень произошел похожий случай: водитель Мерседеса отправил в отбойник Лансер за неаккуратный маневр.

О том, почему на наших дорогах так много хамов, читайте в материале нашего эксперта.

Фото, видео: YouTube