Шашечки по принуждению: водитель Лексуса заставил пенсионера на Мазде метаться по дороге

В Красноярске сняли на видео агрессивного водителя, который начал «учить» соседа по потоку хорошим манерам за неаккуратное, но вынужденное перестроение. ГИБДД обещала разобраться с ретивым воспитателем.

Инцидент произошел 8 августа на Николаевском мосту. Пенсионер на синем универсале Mazda при въезде на мост сместился в сторону, чтобы объехать яму, и тем самым оттеснил едущий по соседству черный Lexus. Его водитель этим глубоко оскорбился и стал преследовать Мазду, прижимать ее к обочине, подрезать и тормозить. Две машины метались по дороге на всем протяжении моста, и лишь на съезде с него между автомобилями вклинился своеобразный рефери на Mitsubishi и разнял враждующие стороны.

Сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» передало видеозапись в Госавтоинспекцию Красноярска. Там обещали проверить все обстоятельства конфликта и сообщили, что водителя Лексуса, чья личность пока не установлена, скорее всего, накажут за опасное вождение.

Фото, видео: YouTube

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