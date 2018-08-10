Lotus расцветет на китайские миллиарды. Бойтесь, Ferrari и Porsche!

Британский производитель спорткаров впервые за долгие годы получит щедрое финансирование. Нынешний владелец — Geely — обещает помочь не только с разработкой новых моделей, но и построит новый завод.

Самой новой модели Лотуса — купе Evora — стукнуло уже 10 лет

Компания Geely выкупила 51% акций Лотуса у малайзийского холдинга DRB-Hicom весной прошлого года, но с тех пор не было слышно о каких-либо заметных подвижках в судьбе британского автопроизводителя. В начале июня этого года глава Лотуса Жан-Марк Галь оставил свой пост «по личным обстоятельствам» (за ним, впрочем, сохранилась почетная должность стратегического консультанта), а его место занял ставленник Geely — Фэн Цинфэн (Feng Qingfeng). И вот спустя два месяца после смены руководства стало известно, что китайцы готовы влить в развитее Лотуса 1,9 млрд долларов — об этом со ссылкой на информированные анонимные источники сообщил Bloomberg. Geely также планирует увеличить свою долю в Лотусе, однако насколько именно, пока неизвестно.

Планы амбициозные: превратить Lotus в полноценного конкурента Ferrari и Porsche. Речь в данном случае не о динамических характеристиках выпускаемых автомобилей и качестве инжиниринга, а об экономической эффективности и тиражах. Сейчас Lotus выпускает порядка 1500 автомобилей в год, тогда как Ferrari — более 8 тысяч, а Porsche — более 200 тысяч! Но главное — Ferrari и Porsche более известны в мире и у них современные модельные ряды, чего нельзя сказать о продуктовой линейке Лотуса.

Концептуальный кроссовер Lotus APX 2006 года так и не стал серийным.

В XXI веке Lotus представил всего одну полностью новую модель — Evora, да и то в далеком 2008 году. Между тем в планах были и кроссовер APX, и полное обновление линейки среднемоторных спорткаров (Elan, Elise, Esprit), и спортивный седан Eterne, и переднемоторное купе Elite, но ни на одну из этих моделей тогдашний малайзийский хозяин Лотуса денег не дал.

Теперь даст Geely. Но, разумеется, прошлые планы, уже неоднократно скорректированные Жан-Марком Галем, теперь придется еще раз переписать, уже в соответствии с поставленными китайцами задачами. А они, как было сказано выше, хотят лакшери-бренд уровня Ferrari и Porsche. Это значит, что Лотусы, скорее всего, станут менее аскетичными, более комфортными и тяжелыми. И их должно быть много: модельная линейка должна удовлетворять запросы широкого круга состоятельных клиентов по всему свету, а не только любителей трек-дней. Историческая фабрика в британском Хетеле (графство Норфолк) не резиновая, а потому китайцы обещают построить для Лотуса новый, ультрасовременный завод на западе Англии и новый инженерно-дизайнерский центр в Ковентри.

Lotus Eterne — концепт образца 2010 года, который мог бы превратиться в конкурента Porsche Panamera, Ferrari GTC4 Lusso и Aston Martin Rapide.

Конкретных планов по выходу новых моделей Лотуса инсайдеры пока не озвучили, но очевидно, что в числе первых, если не первым, будет спортивный кроссовер, который поможет британской марке укрепиться на рынках Китая, США и Ближнего Востока. Не минует Lotus и тема электрификации, тем более что у Geely и принадлежащей ей компании Volvo в этой сфере уже накоплен приличный опыт, его нужно лишь адаптировать под специфику спорткаров. Электромобили Lotus и Polestar (спортивный бренд, отпочковавшийся от Volvo) вполне могут иметь общие платформы и производиться на одном заводе — в Китае.

С полноценной линейкой бензиновых и гибридных спорткаров, кроссоверов и электромобилей и при агрессивном развитии дилерской сети Lotus и правда в течение десяти лет сможет стать достойным соперником на мировом рынке и для Ferrari, и для Porsche. В том, что инженеры Лотуса справятся с поставленными перед ними задачами, сомневаться не приходится — главное, чтобы китайский финансовый источник внезапно не иссяк.

Прошлой зимой Жан-Марк Галь, бывший глава Лотуса, попался полиции на превышении скорости, но его адвокату удалось смягчить наказание топ-менеджеру под предлогом того, что тот испытывал спорткар в связи со служебной необходимостью.

Фото: Lotus