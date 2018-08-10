Водитель на Приоре накатал 1353 штрафа на 1,5 млн рублей

Не мировой, но как минимум областной рекорд по дорожным штрафам установил житель Волгограда. Поймать его удалось в ходе совместного рейда ГИБДД и судебных приставов.

Злостного нарушителя и неплательщика штрафов на Ладе Приоре служители правопорядка поймали 9 августа. 31-летний волгоградец за 3,5 года вождения накопил 1353 штрафа на общую сумму 1,5 млн рублей.

Куда смотрела полиция? Ловила и наказывала, причем сурово. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области, в 2015 году мужчину лишили водительских прав за пьяное вождение, а с 2017 по 2018 год приоровод четыре раза становился фигурантом уголовного дела за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде. В общем, на этом гражданине клейма ставить негде — нарушает и нарушает. И продолжает ездить.

В ходе совместного рейда гаишников и приставов машину у него изъяли и поместили на штрафстоянку. Теперь ее, скорее всего, продадут с аукциона, так как должнику выгоднее расстаться с Приорой, чем с полутора миллионами. Впрочем, приставы наверняка найдут у него какое-нибудь другое имущество и тоже арестуют.

Ранее в этом месяце в Дубае британский турист арендовал Lamborghini и за четыре часа накатал 33 штрафа на сумму, эквивалентную трем миллионам рублей.

В прошлом году в Финляндии престарелого миллиардера на машине оштрафовали на 77 400 евро за непропуск пешехода.

Фото: АВТОВАЗ