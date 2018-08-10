Дилеры жалуются на огромные выплаты за некачественные автомобили

Автомобильные дилеры просят изменить Закон о защите прав потребителей из-за гигантского роста выплат за некачественные автомобили.

Обычно на «несправедливость» Закона о защите прав потребителей жалуются автостраховщики, которые вынуждены по судебным искам выплачивать не только компенсации на ремонт по ОСАГО, но и штрафы с пенями. Однако недовольны действующим законодательством и автомобильные дилеры.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) говорят о том, что средняя выплата компенсаций по судам за некачественные транспортные средства выросла с 5–6 млн до 25–30 млн рублей.

«Если 10 лет назад с дилеров взыскивали максимально 5–8 млн руб., то за последние три года дилеры стали выплачивать по решению судов потребителям 25–30 млн рублей», — говорится в сообщении ассоциации.

По мнению РОАД, действующее законодательство позволяет потребителям злоупотреблять им в части получения компенсаций. Ассоциация предлагает начать учитывать амортизацию транспортных средств по искам потребителей о некачественных транспортных средствах. По словам представителя РОАД, сегодня закон позволяет взыскивать с дилеров суммы, в разы превышающие стоимость автомобиля.

При этом зачастую речь идет об автомобилях в возрасте двух-трех лет, в которых владельцы обнаруживают существенные недостатки «в последние дни гарантии». Это позволяет потребителю требовать выплаты ему стоимости нового автомобиля, без учета того факта, что машина до этого эксплуатировалась. В РОАД предлагают пойти по европейскому пути и выплачивать компенсации с учетом амортизации автомобиля.

В июле владелец автомобиля марки Geely взыскал с компании 1,2 млн рублей за проржавевший кузов.

Владелец некачественно отремонтированного Volkswagen Touareg через суд добился выплаты более 1,1 млн рублей.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС