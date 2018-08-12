Где российские туристы чаще берут авто в аренду? Исследование

Составлен рейтинг наиболее популярных стран, в которых российские путешественники наиболее часто бронировали автомобили этим летом. Около половины спроса пришлось на Испанию, Италию и Грецию, то есть страны с морскими курортами, сообщает сервис OneTwoTrip. В первую пятерку также попали Кипр и Великобритания.
Самая высокая цена аренды (в пересчете на рубли) из стран, вошедших в топ-15, в Великобритании — 3420 рублей в сутки, и США — 3067 рублей. Наиболее доступный прокат машин — в Таиланде (1200 рублей) и на Кипре (1300 рублей).
Чаще всего туристы арендуют автомобили на срок до 4 дней (37%), на втором месте продолжительность аренды от 5 до 7 дней (30%), 25% пользовались прокатом больше недели, а 8% — больше двух.
Предпочитают арендовать недорогие по европейским меркам модели: Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Fiat 500.
Топ-10 стран по популярности путешествий на автомобиле (за июнь-август 2018 года)
|
Место
|
Страна
|
Средняя стоимость аренды в сутки, руб.
|
1
|
Испания
|
1784
|
2
|
Италия
|
2239
|
3
|
Греция
|
1995
|
4
|
Кипр
|
1300
|
5
|
Великобритания
|
3420
|
6
|
Франция
|
2633
|
7
|
Германия
|
2433
|
8
|
Бельгия
|
2086
|
9
|
США
|
3067
|
10
|
Турция
|
1709
|
11
|
Черногория
|
2112
|
12
|
Португалия
|
2486
|
13
|
Хорватия
|
1900
|
14
|
Таиланд
|
1200
|
15
|
Австрия
|
2105
- Сезону отпусков был посвящен один из наших последних опросов. Мы поинтересовались у читателей, считают ли они нужным специально готовить автомобиль к путешествию, а если да, то какие работы важны в первую очередь.
- Чехи Филипп Вогель и Петер Явурек объехали мир на автомобиле ВАЗ-2101. Подробнее об этом в публикации «За рулем».
Фото: Depositphotos
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