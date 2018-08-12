Где российские туристы чаще берут авто в аренду? Исследование

Лето на исходе, а автомобили чаще всего бронируют заранее. Поэтому уже сейчас можно судить о том, какие зарубежные направления пользовались у автопутешественников наибольшим спросом этим летом.


Составлен рейтинг наиболее популярных стран, в которых российские путешественники наиболее часто бронировали автомобили этим летом. Около половины спроса пришлось на Испанию, Италию и Грецию, то есть страны с морскими курортами, сообщает сервис OneTwoTrip. В первую пятерку также попали Кипр и Великобритания.

Самая высокая цена аренды (в пересчете на рубли) из стран, вошедших в топ-15, в Великобритании — 3420 рублей в сутки, и США — 3067 рублей. Наиболее доступный прокат машин — в Таиланде (1200 рублей) и на Кипре (1300 рублей).

Чаще всего туристы арендуют автомобили на срок до 4 дней (37%), на втором месте продолжительность аренды от 5 до 7 дней (30%), 25% пользовались прокатом больше недели, а 8% — больше двух.

Предпочитают арендовать недорогие по европейским меркам модели: Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Fiat 500.

Топ-10 стран по популярности путешествий на автомобиле (за июнь-август 2018 года)

Место

Страна

Средняя стоимость аренды в сутки, руб.

1

Испания

1784

2

Италия

2239

3

Греция

1995

4

Кипр

1300

5

Великобритания

3420

6

Франция

2633

7

Германия

2433

8

Бельгия

2086

9

США

3067

10

Турция

1709

11

Черногория

2112

12

Португалия

2486

13

Хорватия

1900

14

Таиланд

1200

15

Австрия

2105

  • Сезону отпусков был посвящен один из наших последних опросов. Мы поинтересовались у читателей, считают ли они нужным специально готовить автомобиль к путешествию, а если да, то какие работы важны в первую очередь.
  • Чехи Филипп Вогель и Петер Явурек объехали мир на автомобиле ВАЗ-2101. Подробнее об этом в публикации «За рулем».

Фото: Depositphotos

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые