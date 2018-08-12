Где российские туристы чаще берут авто в аренду? Исследование

Лето на исходе, а автомобили чаще всего бронируют заранее. Поэтому уже сейчас можно судить о том, какие зарубежные направления пользовались у автопутешественников наибольшим спросом этим летом.

Составлен рейтинг наиболее популярных стран, в которых российские путешественники наиболее часто бронировали автомобили этим летом. Около половины спроса пришлось на Испанию, Италию и Грецию, то есть страны с морскими курортами, сообщает сервис OneTwoTrip. В первую пятерку также попали Кипр и Великобритания.

Самая высокая цена аренды (в пересчете на рубли) из стран, вошедших в топ-15, в Великобритании — 3420 рублей в сутки, и США — 3067 рублей. Наиболее доступный прокат машин — в Таиланде (1200 рублей) и на Кипре (1300 рублей).

Чаще всего туристы арендуют автомобили на срок до 4 дней (37%), на втором месте продолжительность аренды от 5 до 7 дней (30%), 25% пользовались прокатом больше недели, а 8% — больше двух.

Предпочитают арендовать недорогие по европейским меркам модели: Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Fiat 500.

Топ-10 стран по популярности путешествий на автомобиле (за июнь-август 2018 года)

Место Страна Средняя стоимость аренды в сутки, руб. 1 Испания 1784 2 Италия 2239 3 Греция 1995 4 Кипр 1300 5 Великобритания 3420 6 Франция 2633 7 Германия 2433 8 Бельгия 2086 9 США 3067 10 Турция 1709 11 Черногория 2112 12 Португалия 2486 13 Хорватия 1900 14 Таиланд 1200 15 Австрия 2105

Сезону отпусков был посвящен один из наших последних опросов. Мы поинтересовались у читателей, считают ли они нужным специально готовить автомобиль к путешествию, а если да, то какие работы важны в первую очередь.

Чехи Филипп Вогель и Петер Явурек объехали мир на автомобиле ВАЗ-2101. Подробнее об этом в публикации «За рулем».



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