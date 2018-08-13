Как водители выбирают АЗС? Исследование

По опыту, большинство автовладельцев стремятся заправляться на одних и тех же проверенных или «любимых» автозаправочных станциях. По какому принципу они выбирают достойные своего внимания?

Разумеется, во главе угла стоит качество топлива, и это очевидный факт, что очередной раз показал опрос исследовательского холдинга «Ромир». Ожидаемо 93% участников опроса поставили галочку именно рядом с этим ответом, но в рамках исследования разрешалось голосовать и за другие варианты.

Так, 91% предпочитают проверенные заправки, а 89% — те, где всегда есть необходимая марка топлива. 88% обращают внимание на его цену, а 86% на то, всегда ли исправно оборудование.

Удобство въезда и выезда отметили 85% респондентов, репутация поставщика важна для 84% опрошенных, возможность расплатиться карточкой выбрали 81%, а отсутствие перерывов в работе заправки имеет значение для 77%.

Предлагаемые дополнительные услуги также все больше привлекают водителей. Так, для 19% важно наличие кафе, для 18% — продуктового магазинчика при заправке. Причем эти показатели растут год от года.

Аналитики «Ромира» видят будущее за развитием ассортимента сопутствующих услуг и товаров на автозаправках. Очевидно, что именно в этой сфере начнется конкурентная борьба между владельцами АЗС. Кто лучше почувствует потребности покупателей, тот в конечном счете и выиграет. Но сначала нужно приучить покупателей приобретать на АЗС что-то помимо бензина. В случае с кофе и хот-догами это уже удалось.

В опросе приняли участие более 500 водителей, 75% из которых мужчины и 25% — женщины. Исследование проводили в мае 2018 года в 21 регионе России.

Недавно выяснилось, где в мире самый дешевый бензин, а где самый дорогой.

А это исследование показало, в каком регионе России больше всего литров топлива можно купить на среднемесячную зарплату. Победитель рейтинга — Ямало-Ненецкий АО.

В начале года в Росстандарте заявили о новой системе поощрения АЗС, деятельность которых прозрачна, а условия продажи комфортны и облагорожены сопутствующими услугами. Им будут присваивать звезды, по примеру гостиниц и ресторанов. Об этой идее не забыли, сейчас проходит ее публичное обсуждение на экспертных площадках.



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