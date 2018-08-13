Возрожденный родстер BMW Z4: первые фото серийной версии

До премьеры новой модели баварского концерна еще минимум две недели, но в Сети уже появились первые фотографии ее серийной версии.

BMW Z4
BMW Z4

BMW > Z4

Фотографии довольно низкого качества, но по ним можно сделать выводы о том, насколько серийная версия будет похожа на прошлогодний концепт. Машина по пути на конвейер сохранила практически все отличительные черты прототипа.

На серийной модификации фары уменьшились в размерах и стали не такими заостренными, на капоте больше нет воздухозаборников, радиаторная решетка теперь вертикальнее, исчезли обтекатели позади сидений. Но вентиляционные отверстия в передних крыльях, узкие задние фонари и общее решение боковин и задней части практически полностью перекочевало на серийную машину.

Судя по агрессивному аэродинамическому обвесу, на фотографиях оказалась топовая на момент старта продаж версия BMW Z4 M40i. Данный вариант будет оснащаться дебютировавшим на BMW M4 3-литровым двигателем с двойным турбонаддувом. Его мощность для родстера неизвестна. По неофициальным данным из разных источников, она составит 340–360 л.с.

Ожидается, что BMW привезет серийную версию родстера Z4 на Конкурс элегантности в американский Пеббл-Бич в конце августа. Но мировая премьера машины состоится в начале сентября на автосалоне в Париже.

Фото: liucunyi / instagram

Возрожденный родстер BMW Z4: первые фото серийной версии
Возрожденный родстер BMW Z4: первые фото серийной версии
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