Land Rover разрабатывает бюджетную модель

В ближайшие три года компания Jaguar Land Rover представит три абсолютно новые модели, в том числе SUV начального уровня и легковой Road Rover.

О планах по расширению модельного ряда руководители JLR рассказали на недавней презентации для инвесторов: к тринадцати существующим моделям в ближайшие годы присоединятся три новые. Одной из них станет некий Land Rover начального уровня — идейный наследник кроссовера Freelander (снят с производства в 2014 году), который будет меньше и дешевле самой доступной на данный момент модели Discovery Sport. Конечно, не стоит ждать, что новый Land Rover будет стоить столько же, сколько Renault Duster, но тем не менее это должна быть массовая модель, доступная широкому кругу потребителей по всему миру.

О легковой модели Road Rover «За рулем» рассказывал еще осенью прошлого года. В основу этой необычной для Ленд Ровера новинки, скорее всего, ляжет новая модульная платформа MLA (Modular Longitudinal Platform), изначально предусматривающая использование гибридных и полностью электрических силовых установок. Road Rover будет дорогим и комфортным автомобилем, способным потягаться по уровню комфорта с Мерседесом S-класса, но у него будет кузов универсал — у серийного S-класса такого никогда не было.

Также носителем платформы MLA может стать полностью новый Land Rover Defender, у которого, по слухам, будет в том числе версия с кузовом пикап, которая станет конкурентом Мерседеса Х-класса.

Как сообщает Automotive News, в последнем квартале JLR впервые за три года понесла убытки, которые связывают с брекзитом и падением спроса на дизельные машины в Европе. Расширение модельного ряда должно сделать британскую компанию более стабильной и прибыльной.

В марте марка Land Rover представила лимитированный трехдверный внедорожник Range Rover SV Coupe.

Фото: Land Rover