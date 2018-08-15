За продажу номеров предложили сажать в тюрьму

В Совете Федерации разработали поправки в законодательство, ужесточающие наказание для тех, кто незаконно торгует номерами транспортных средств и угоняет автомобили.

Письмо с соответствующими предложениями направил главе Верховного суда председатель комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов.

Он предлагает ввести уголовную ответственность за незаконную продажу номеров транспортных средств и документов на машину, ужесточить наказание за управление транспортными средствами с нечитаемыми или отсутствующими номерами, а также дополнить соответствующие статьи о незаконном завладении или краже транспортных средств пунктами об угоне в нетрезвом состоянии.

Сенатор предлагает, в том числе, ввести дополнительные факторы, такие как продолжительность пользования транспортным средством, способ проникновения и хищения, передача угонщиком автомобиля третьим лицам, а также изменение «внешнего вида угнанного транспортного средства и его госномеров».

Кутепов говорит о том, что его предложения нашли поддержку в регионах, сообщает РИА «Новости». Сенатор также предлагает создать единый информационный комплекс, который бы объединял базы данных транспортных средств, пересекающих границы России; автомобилей, которые прошли регистрацию на таможне при их ввозе в страну; базы по автомобилям, которые признаны страховщиками не подлежащими восстановлению; и базы данных страховых компаний, предоставляющих услуги по страхованию транспортных средств.

Подробности предложений сенатора не известны, а некоторые из них вызывают удивление. Так, за подделку документов уже предусмотрена уголовная ответственность, как и за их незаконное изготовление и продажу. Езда с нечитаемыми или отсутствующими номерами и так может обернуться для водителя лишением водительского удостоверения на довольно продолжительный период.

Фото: АГН «Москва»