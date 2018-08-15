Volkswagen покажет новую версию Тигуана на Московском автосалоне

В этом году на Московском международном автомобильном салоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября в МВЦ «Крокус Экспо», компания покажет минимум новинок.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg

В этот раз Фольксваген обещает выступить в некоем «инновационном формате», о котором известно лишь, что

«помимо возможности вживую увидеть автомобили посетители получат уникальный опыт знакомства с бестселлерами Volkswagen при помощи передовых цифровых технологий».

Что ж, поживем — увидим.

Из того, что может показаться интересным и более-менее свежим — Polo в новой комплектации JOY, разработанной на базе версии Comfortline. В автомобиле расширенный список базового оборудования, а выпуск версии лимитирован — к дилерам поступит всего 500 экземпляров.

Подробности о новой версии Тигуана обещают представить позже, пока не дают даже изображения. Возможно, речь пойдет о новом обвесе.

Российскими премьерами станут автомобиль класса Gran Turismo — Arteon, и электрокар I.D. Впрочем, первый уже продается в Европе. Среди его особенностей — безрамная конструкция боковых стекол, рельефный капот и закрытая стеклом навигационная система.

Опционно предлагается функция предварительного освещения поворотов на основе поступающей от камер информации и навигационных данных. Автомобиль еще даже не успел повернуть, а путь его уже хорошо освещен.

И наконец, электрокар Volkswagen I.D., построенный на новой модульной платформе MEB. Модель имеет режим автономного управления, многофункциональное рулевое колесо, складывающееся в переднюю панель, систему Home-Net, позволяющую скоммуницировать автомобиль и дом, электронное зеркало заднего вида e-Mirror и проекционный дисплей AR-Head-up.

  • Что касается инновационного формата, которым заинтриговала компания, то это означает отказ от традиционного стенда. Из-за чего компания, увы, не покажет публике второе поколение седана Volkswagen Polo.
  • Что еще можно будет увидеть на Московском автосалоне в 2018 году, мы по мере поступления информации рассказываем в нашем спецпроекте, который можно найти по ссылке.

Фото: Volkswagen

Volkswagen покажет новую версию Тигуана на Московском автосалоне
Volkswagen покажет новую версию Тигуана на Московском автосалоне
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Отзывы о Volkswagen Touareg (1)

Volkswagen 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Великолепная плавность хода, отборная управляемость, САМАЯ ЛУЧЬШАЯ В КАЛССЕ ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ! ДЛЯ ЛЮБОГО ВОДИТЕЛЯ! Особенно в случае комбинированной аналогово — электронной передней панели. Отличная обзорность и т.д.

Недостатки:

Дохрена стоит. Не будет 4 цилиндрового турбодизеля. Нет блокировки заднего моста (по предварительным данным). ЛКП нежнее шоколада Milka.

Комментарий:

Все остальное тут: https://amsrus.ru/2018/05/17/novyj-toua-shpionskaya-versiya/

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