Volkswagen покажет новую версию Тигуана на Московском автосалоне

В этом году на Московском международном автомобильном салоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября в МВЦ «Крокус Экспо», компания покажет минимум новинок.

В этот раз Фольксваген обещает выступить в некоем «инновационном формате», о котором известно лишь, что

«помимо возможности вживую увидеть автомобили посетители получат уникальный опыт знакомства с бестселлерами Volkswagen при помощи передовых цифровых технологий».

Что ж, поживем — увидим.

Из того, что может показаться интересным и более-менее свежим — Polo в новой комплектации JOY, разработанной на базе версии Comfortline. В автомобиле расширенный список базового оборудования, а выпуск версии лимитирован — к дилерам поступит всего 500 экземпляров.

Подробности о новой версии Тигуана обещают представить позже, пока не дают даже изображения. Возможно, речь пойдет о новом обвесе.

Российскими премьерами станут автомобиль класса Gran Turismo — Arteon, и электрокар I.D. Впрочем, первый уже продается в Европе. Среди его особенностей — безрамная конструкция боковых стекол, рельефный капот и закрытая стеклом навигационная система.

Опционно предлагается функция предварительного освещения поворотов на основе поступающей от камер информации и навигационных данных. Автомобиль еще даже не успел повернуть, а путь его уже хорошо освещен.

И наконец, электрокар Volkswagen I.D., построенный на новой модульной платформе MEB. Модель имеет режим автономного управления, многофункциональное рулевое колесо, складывающееся в переднюю панель, систему Home-Net, позволяющую скоммуницировать автомобиль и дом, электронное зеркало заднего вида e-Mirror и проекционный дисплей AR-Head-up.