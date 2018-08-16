Очередная упрямая автоледи отправилась за решетку за избыточную тонировку

21-летняя жительница города Волжский Волгоградской области 9 раз привлекалась к административной ответственности за езду на машине с избыточной тонировкой, но не сделала необходимых выводов. Суд решил сурово наказать злостную нарушительницу.

Весной этого года «За рулем» рассказывал об омской мажорке, которую приговорили к трем суткам административного ареста за нежелание удалять избыточную тонировку со своего Лексуса. Теперь аналогичная история произошла в городе Волжский Волгоградской области, только местная 21-летняя автомобилистка оказалась еще более упрямой. Ездит она на совсем не пафосном ВАЗ-21140, у которого слишком сильно затемнены передние боковые стекла. За это девушка уже 9 раз привлекалась к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (штраф 500 рублей), а в июле этого года судья назначил ей 5 суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), то есть за отказ убирать избыточную тонировку.

Положенный срок девушка отсидела, но утром 13 августа на улице 40 лет Победы сотрудники ГИБДД опять увидели ее за рулем тонированной Лады. Поскольку она не удалила тонировку с передних стекол в установленный срок, ее вновь привлекли в ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. На сей раз Волжский городской суд назначил девушке 7 суток административного ареста. Отбывать наказание нарушительнице придется в спецприемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Интересно, заставит ли неделя в заточении молодую автомобилистку снять-таки злополучную тонировку со своей Лады или в следующий раз суду придется давать ей 15 суток? Редакция «За рулем» будет следить за новостями из Волжского.

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Фото: Дарья Иванова/Интерпресс/ТАСС