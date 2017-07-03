Subaru уничтожает уже проданные машины из-за плохой сварки

Необычный отзыв фирма Subaru объявила в США. Под нож пойдут совсем новенькие флагманские кроссоверы Ascent.

Большой кроссовер Ascent с тремя рядами сидений фирма Subaru представила осенью прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, но его продажи в США начались лишь этим летом. Продать пока, к счастью, успели немного, так как производитель обнаружил в уже выпущенных машинах незначительный, но очень досадный дефект: пропущены несколько точек сварки на центральной стойке кузова. Случилось это из-за ошибки в технологической карте, загруженной в роботы.

Дефект быстро выявили, но с ним в период с 13 по 21 июля завод Subaru в штате Индиана выпустил 293 кроссовера, из них 9 уже отгружены потребителям. Характер дефекта таков, что исправить его, то есть доварить, нельзя, а с ним автомобиль не соответствует сертифицированному уровню пассивной безопасности. Поэтому машины решено утилизировать. Тем девяти счастливчикам, что уже катаются на своих кроссоверах, производитель выдаст полностью новые машины. Остальные сняты с продажи и тоже пойдут под нож. Впрочем, большинство узлов и агрегатов, установленных на дефектные машины, наверняка будут демонтированы и проданы как б/у запчасти.

Осенью прошлого года «За рулем» рассказывал о курьезном дорожном инциденте в США, в результате которого Chevrolet Corvette получил небольшую царапину. Тщательная проверка показала, что незначительное на вид повреждение является фатальным и машину необходимо списать.

Фото: Subaru