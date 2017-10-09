Понятой пожалел пьяного водителя. Наказали обоих

Мужчина сначала дал свидетельские показания, а потом от них отказался. Нарушителя это не спасло, а понятой теперь тоже ответит перед законом.

31-летний житель Красноярского края лишился водительских прав за нетрезвое вождение, а потом его задержали за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Полицейские нашли понятого, который охотно давал показания и был заявлен дознавателем в качестве свидетеля обвинения.

На судебном заседании мужчина вдруг отказался от своих показаний, сказал, что в его присутствии медосвидетельствования не проводили, а все его подписи под документами — подделка. При этом перед началом заседания его предупредили об ответственности за дачу ложных показаний.

Водителя, повторно управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, признали виновным и в соответствии со ст. 264.1 УК РФ назначили ему наказание в виде 260 часов обязательных работ и лишения прав сроком на 1,6 года. Свидетеля же по делу будут судить, в его действиях выявлены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». По этой статье ему грозит арест сроком до 3 месяцев.

Была проведена почерковедческая экспертиза, его подписи были признаны подлинными, в чем он позже и сам сознался. Свои действия он объяснил сочувствием к односельчанину, при этом уверял, что никакого сговора с ним не было.

Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Работник Службы судебных приставов, находясь в отпуске, случайно обнаружил на дороге пьяного водителя. Проявив гражданскую сознательность, он отобрал у него ключи и удерживал до приезда полиции.

Омский водитель рассказал полицейским слезливую историю о ссоре с женой. Те его сначала отпустили, но потом заметили, что тот собирается ехать в нетрезвом состоянии, и все же задержали нарушителя.



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