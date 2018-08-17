Мисс Truckfest 2018 — галерея участниц

С 22 по 25 августа в Новосибирске пройдет Международный фестиваль грузового транспорта Truckfest. На нем запланировано большое количество развлекательных мероприятий, в том числе конкурс красоты среди девушек. Давайте на них посмотрим!

Какой же автомобильный фестиваль без конкурса красоты! Например, именно выборы самой красивой девушки — Miss Tuning — принесли мировую славу германскому фестивалю Tuning World Bodensee, о котором «За рулем» регулярно рассказывает. Будем надеяться, что и Truckfest, проводимый при поддержке правительства Новосибирской области, станет всемирно известным благодаря нашим, российским девушкам. Все подробности о фестивале ищите на официальном сайте Truckfest, а мы предлагаем вам полюбоваться красавицами, которые подали заявки на участие в конкурсе Мисс Truckfest.

Мисс Truckfest 2018 — галерея участниц

  • Каждый год новая победительница конкурса Miss Tuning снимается в фирменном календаре.
  • Хотите посмотреть на 15 самых красивых девушек российского автоспорта — вам сюда!

Фото: truckfest.ru/miss

Мисс Truckfest 2018 — галерея участниц
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