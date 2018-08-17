Дорога на тот свет — кто нас убивал в июле? Прошедший месяц вышел в лидеры по числу кровавых ДТП в 2018 году. И виноваты в этом не только дороги, правительство и жара. 9 признаков, почему Lada Vesta Cross лучше кроссовера Россия из страны седанов уверенно превращается в страну кроссоверов: все больше покупателей предпочитают именно такие автомобили. Однако приподнятый седан Веста Кросс, который АВТОВАЗ выпустил совсем недавно, способен перетянуть симпатии поклонников кроссоверов на свою сторону. Самоходный стартер: без этого ГАЗа и самолет не взлетит Необычный автомобиль АС‑1 на базе ГАЗ-АА образца 1932 года предназначался для пуска двигателей легких винтовых самолетов.