Какой же автомобильный фестиваль без конкурса красоты! Например, именно выборы самой красивой девушки — Miss Tuning — принесли мировую славу германскому фестивалю Tuning World Bodensee, о котором «За рулем» регулярно рассказывает. Будем надеяться, что и Truckfest, проводимый при поддержке правительства Новосибирской области, станет всемирно известным благодаря нашим, российским девушкам. Все подробности о фестивале ищите на официальном сайте Truckfest, а мы предлагаем вам полюбоваться красавицами, которые подали заявки на участие в конкурсе Мисс Truckfest.
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Фото: truckfest.ru/miss
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