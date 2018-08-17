Шуба, водка и живая рыба: что забывают в такси

Из тех, кто пользуется услугами этого вида транспорта, 77% хотя бы раз что-то забывали в машине. Причем особенно страдают забывчивостью мужчины.

Среди самых забывчивых пассажиров молодые люди 25–35 лет. Забывчивых мужчин оказалось больше: 80% против 75% среди женщин. Исследование предоставил сервис такси «Ситимобил». Обычно в салоне оставляют мобильные телефоны (36%) и аксессуары — шарфы, перчатки, шапки, кольца, зонты (30%). Телефон чаще забывали мужчины, аксессуары — женщины. А еще забывают ключи, кошельки, пакеты с покупками и верхнюю одежду. По 8% набрали паспорта и другие документы, а также букеты цветов. А вот чемоданы забывают редко — в этом признались всего 5%.

Из необычных «забывалок» — шуба, водка, воздушные шары, нижнее белье, домашние животные — кот в переноске, щенок и даже живая рыбка. Чаще всего пользователи обращаются в службу поддержки для возврата вещей, а 38% звонят напрямую водителю. Лишь треть пассажиров оставляли в машине по-настоящему ценные вещи. Когда их возвращали владельцу, почти 86% благодарили за это деньгами.

В опросе участвовали 3 тысячи жителей Москвы и Подмосковья, которые регулярно пользуются услугами такси.

В питерской компании «Эверест 8800» полагают, что чаще всего пассажиры забывают мобильники и планшеты, во что охотно верится.

«Эверест 8800» полагают, что чаще всего пассажиры забывают мобильники и планшеты, во что охотно верится. Также собрана статистика за 2017 год о самых продолжительных поездках на такси и о том, что чаще всего слушают их водители.

Фото: Ситимобил