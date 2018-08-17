Спившийся депутат насмерть сбил пешехода. Пойдет под суд

Депутат Государственного собрания Республики Саха Николай Румянцев семь раз попадался пьяным за рулем и тридцать раз на превышении скорости. Однажды после очередной попойки он за рулем внедорожника наехал на трех человек, один из них скончался.

О смертельном ДТП, которое совершил депутат Румянцев, «За рулем» уже рассказывал. Инцидент, напомним, произошел 7 сентября 2017 года в селе Сырдах, что в 23 км к северу от Якутска. Выпивший Николай Румянцев за рулем внедорожника Nissan Patrol ехал по дороге «НАМ» с превышением скорости и совершил наезд на трех мужчин, которые находились но обочине. Двое из них отделались травмами разной степени тяжести, а третий погиб на месте.

Вчера вечером пресс-служба Следственное управления СК РФ по Республике Саха сообщила, что в отношении депутата завершено расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Опубликована видеозапись следственного эксперимента, в котором депутат излагает свою версию событий:

По словам Румянцева, в день аварии алкоголь он не употреблял, а мужчин сбил потому, что те почему-то стояли посреди дороги… Следователям, однако, удалось собрать неопровержимые доказательства того, что депутат был пьян, а пешеходы находились на обочине. Также сообщается, что прежде Румянцев семь раз привлекался к административной ответственности за пьяную езду и отказ от медицинского освидетельствования, а также тридцать раз попадался на превышении скорости.

Обвинительное заключение будет в ближайшее время передано в суд. Если судья признает депутата Румянцева виновным, то ему грозит от 2 до 7 лет тюремного заключения.

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Фото, видео: СК РФ