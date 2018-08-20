Под воду уходили целые кварталы: потоп в Киеве из-за дождя

Машины тонули, а владельцы были вынуждены бросать их, так как сильные потоки воды буквально уносили автомобили.

Дождь прошел в ночь с субботы на воскресенье и вызвал сильное затопление на улицах Антоновича, Казимира Малевича и Элладной. Причем в некоторых местах машины просто уходили под воду, а их владельцам приходилось спасаться сам, так как сильные потоки воды буквально уносили автомобили.

Муниципальные власти по примеру российских градоначальников во всем обвинили дождь, который якобы стал сильнейшим чуть ли не за последние сто лет. Впрочем, местные жители и СМИ говорят о том, что причиной затопления явилось «десятилетнее нарушение градостроительных норм», а сам дождь был не таким уж сильным и длился около получаса.

А вот так встречал Сочи участников четвертьфинала чемпионата мира по футболу.

Дождь традиционно затапливает и Москву. И каждый раз мэрия говорит о рекордном количестве выпавших осадков.

Фото: Владимир Бугаенко/Facebook, Instagram, Twitter