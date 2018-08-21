Летающий автомобиль: фотоиллюзия или нет?

Любопытное фото появилось на сайте Reddit, где публикуются картинки и информация обо всем на свете, и среди этого «вала» попадаются порой занимательные вещи, как это фото. Перед вами снимок «парящего» автомобиля. Такая иллюзия создается благодаря тому, что колеса машины не соприкасаются с отбрасываемой ею тенью. И это не фотошоп!
Пользователи гадали, как такое могло произойти? Объясняется все просто — тень на фото отбрасывает не сама Kia Picanto, а автомобиль, идущий за ней. Солнце светит сзади, и поэтому красная машина так ярко освещена. Вот и весь секрет, хотя выглядит действительно забавно.
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Фото: reddit.com
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