Летающий автомобиль: фотоиллюзия или нет?

Ничто же не предвещало, и вдруг!.. Как попасть в ДТП на ровном месте Известно, что самые неожиданные и порой трагические события развиваются на дороге из-за пустяка. Между тем в подобной дорожной ситуации всякий может оказаться, а потому лучше проговорить образ действий заранее. 10 моделей Honda, которых нет в России. А жаль! Лет пять назад у марки Honda в России был полноценный модельный ряд с довольно разнообразной техникой, однако кризис 2014 года едва не выкосил все подчистую. При этом на других рынках компания предлагает весьма интересные автомобили. Бензин подорожает? А как же! В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин. Его авторы полагают, что со следующего года необходимо установить предельную цену на топливо — якобы такая мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин.