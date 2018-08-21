Пьяный гаишник сбил женщину на пешеходном переходе

Инцидент произошел вечером 18 августа в центре Саратова. Пьяный полицейский на Ладе проехал на красный свет и устроил ДТП.

За рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился нетрезвый заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД по Саратовской области. На Большой горной улице он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Маздой. От удара Ладу отбросило на пешеходный переход, на котором находилась женщина. После наезда ее и виновника аварии госпитализировали.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, в отношении сотрудника полиции составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» (наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет). Также по факту ДТП начата служебная проверка, по ее результатам будет решаться вопрос об увольнении севшего пьяным за руль полицейского из органов внутренних дел и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности его руководителей.

В июле в Московской области пять пьяных гаишников до смерти избили посетителя бара.

В мае в Крыму пьяный гаишник на Мерседесе выехал на встречку и убил женщину с ребенком.

Фото: depositphotos.com