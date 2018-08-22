Таксист понял, что везет наркомана, и провел с ним «профилактическую» беседу

Другими словами — поговорил жестко и вразумительно, но без мордобоя. Впрочем, все на видео.

Видео, снятое таксистом, который, как позже выяснилось, подвозил трех наркоманов, появилось ВКонтакте, в группе «Жесть Краснояска». Парни вызвали его на улицу Семафорную, чтобы доехать до Биатлонной. Согласно Яндекс.Картам, приблизительное время такой поездки составляет 36 минут. Дело было вечером, и таксист насчитал 560 рублей. Когда молодые люди приехали, они начали искать что-то возле мусорного бака, таксист понял, что это наркоманы, и попросил рассчитаться за поездку. Те платить и не думали, стали убегать, но одного из них он поймал и провел с ним «беседу», которую снял на видео. Тот поклялся, что «никогда больше».

К тем, кто не платит, таксисты относятся весьма жестко. Понять их можно, ведь это их заработок и они расценивают это как кражу денег. В данном же случае не было ни зеленки, ни нравоучительного подзатыльника. Не стал таксист показывать и лицо молодого человека, «запикал» и его фамилию.

С одной стороны, таким клятвам верится с трудом — «минута 18 секунд испуганной лжи» назвал это видео один из пользователей соцсети, а с другой — видео-то можно показать и без купюр, и тогда молодому человеку не поздоровится.

«Хлеб» таксистов нелегок: в Москве из-за переработки водитель такси врезался в столб, чуть не погиб сам и не погубил пассажира.

Этим двум асоциальным товарищам удалось-таки оставить таксиста без денег, они просто его обхитрили.



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