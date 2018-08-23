Обновленная Hyundai Elantra: треугольные фары и улучшенная безопасность

Североамериканское подразделение Hyundai представило обновленный седан Elantra шестого поколения. Главные перемены — во внешности.

Hyundai продолжает экспериментировать с дизайном своих автомобилей: весной корейская фирма показала в Китае компактный седан Lafesta в новой фирменной стилистике Sensuous Sportiness, а теперь в США дебютировала обновленная Elantra, и, честно говоря, общего у этих машин немного. Если Lafesta соткана из плавных линий, то Elantra «заострилась» и стала более агрессивной: треугольные фары и противотуманки, светодиодные «молнии» в задних фонарях, замысловатые колесные диски, словно позаимствованные у какого-нибудь концепткара.

В салоне изменения куда менее радикальные: новые дефлекторы системы вентиляции, щиток приборов и центральная консоль с полочкой для беспроводной зарядки смартфонов, более свежая версия мультимедийной системы. На американском рынке для Элантры в виде опции будет предлагаться продвинутый комплекс активной безопасности SmartSense, в который входят система автоматического экстренного торможения, система удержания автомобиля в заданной полосе движения, система слежения за усталостью водителя, система распознавания пешеходов и помех в задней части автомобиля.

В плане техники изменений нет: на американском рынке Elantra снабжается двумя бензиновыми двигателями на выбор — атмосферным 2.0L MPI (149 л.с.) и наддувным 1.4L Turbo-GDI (130 л.с.). Особняком стоит версия Sport c 204-сильным 1,6-литровым турбомотором и независимой задней подвеской (у прочих версий задняя подвеска полузависимая), но ее обновят чуть позже и в дизайне будут свои уникальные «фишки». Шестиступенчатая механическая коробка передач доступна только для базовой комплектации SE и версии Sport, остальным по умолчанию положен 6-ступенчатый гидромеханический автомат. Версия Eco идет в паре с 7-ступенчатым роботом, он же предлагается в виде опции для версии Sport.

В США Hyundai Elantra сильно уступает по продажам лидерам своего класса: с января по июль продан 113 481 седан, тогда как Honda Civic и Toyota Corolla разошлись тиражом 202 553 и 188 216 экземпляров соответственно.

В России Elantra привлекла за тот же период 3201 покупателя, тогда как лидер C-класса — Skoda Octavia — разошлась тиражом 13 770 штук. Дата появления на нашем рынке обновленной Элантры пока не названа.

Недавно Hyundai объявила рублевые цены на кроссовер Santa Fe четвертого поколения и обновленный Tucson.

В июне корейская фирма вывела на наш рынок обновленный микроавтобус Hyundai H-1.

Фото: Hyundai