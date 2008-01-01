Хомяка из Форда Куги поймали. Машине нужен серьезный ремонт

История с хомяком, поселившимся в кроссовере Ford Kuga и питавшимся им, благополучно завершилась. После восьми дней вольной жизни в машине зверек угодил в ловушку.

Ford Kuga
Ford Kuga

Ford > Kuga

Два дня назад «За рулем» рассказывал курьезную историю о том, как 43-летняя жительница Великобритании Аманда Джонсон купила своим детям сирийского хомячка, а тот по пути из зоомагазина домой сбежал из переноски и поселился в недрах кроссовера Ford Kuga. В течение восьми дней хозяйка безуспешно пыталась выманить грызуна и расставила в салоне автомобиля многочисленные ловушки с едой, но хомяк их игнорировал, предпочитая питаться машиной. За период вольной жизни в Куге хомяк сгрыз ремни безопасности, проводку, обивку и набивку сидений, коврики, пластиковую отделку и множество других мелких деталей, обесточил подушки безопасности и спровоцировал глюки на панели приборов.

Наконец, одна из ловушек все-таки сработала: хомяк захотел натуральной, а не синтетической пищи и оказался в заточении. Теперь его содержат в просторной клетке с домиком, опилками, поилкой и мисочкой, но Аманда, когда уходит из дома по делам, относит клетку в ванную и запирает дверь — на тот случай, если хомяк выберется из клетки и сбежит. В доме поймать его будет еще сложнее, чем в машине!

Что до Куги, то ей предстоит серьезный ремонт, стоимость которого женщина пока не знает, так как механиками придется разобрать полмашины только для диагностики. В любом случае, за ремонт придется отдать несколько тысяч фунтов стерлингов. А красная цена хомяку — 10 фунтов…

Фото: depositphotos.com

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Отзывы о Ford Kuga (2)

Ford 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Машина нравится, достоинств много, управляемая, уровень безопасности 5+++

Недостатки:

Слабая шумка, не продумана система распределения воздуха в салоне, особенно обдув ног. Расход топлива не соответствует заявленному. Быстрый разряд АКБ (5–6 дней АКБ "мертвая" полностью, не зависимо от того, стоит машина на охране или нет.

Комментарий:

С ноября 2014 по январь 2017 ездил на  Ford Kuga 2 (2014 г.) накатал 86.500 км, машина полностью удовлетворяла мои запросы, очень достал один конструктивный недостаток — непродуманная схема распределения воздуха от печки. При температуре на улице от 0 и ниже постоянно мерзла левая нога (у передн...

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