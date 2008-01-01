Хомяка из Форда Куги поймали. Машине нужен серьезный ремонт

История с хомяком, поселившимся в кроссовере Ford Kuga и питавшимся им, благополучно завершилась. После восьми дней вольной жизни в машине зверек угодил в ловушку.

Два дня назад «За рулем» рассказывал курьезную историю о том, как 43-летняя жительница Великобритании Аманда Джонсон купила своим детям сирийского хомячка, а тот по пути из зоомагазина домой сбежал из переноски и поселился в недрах кроссовера Ford Kuga. В течение восьми дней хозяйка безуспешно пыталась выманить грызуна и расставила в салоне автомобиля многочисленные ловушки с едой, но хомяк их игнорировал, предпочитая питаться машиной. За период вольной жизни в Куге хомяк сгрыз ремни безопасности, проводку, обивку и набивку сидений, коврики, пластиковую отделку и множество других мелких деталей, обесточил подушки безопасности и спровоцировал глюки на панели приборов.

Наконец, одна из ловушек все-таки сработала: хомяк захотел натуральной, а не синтетической пищи и оказался в заточении. Теперь его содержат в просторной клетке с домиком, опилками, поилкой и мисочкой, но Аманда, когда уходит из дома по делам, относит клетку в ванную и запирает дверь — на тот случай, если хомяк выберется из клетки и сбежит. В доме поймать его будет еще сложнее, чем в машине!

Что до Куги, то ей предстоит серьезный ремонт, стоимость которого женщина пока не знает, так как механиками придется разобрать полмашины только для диагностики. В любом случае, за ремонт придется отдать несколько тысяч фунтов стерлингов. А красная цена хомяку — 10 фунтов…

С другими материалами рубрики «Курьезы» можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com