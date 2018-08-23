В рамках форума «Армия-2018» концерн «Калашников» представил прототип электромобиля Иж Комби CV-1, который сможет на равных соперничать с моделями фирмы Tesla, а по некоторым характеристикам превосходит их.

С ключевыми новинками форума «Армия-2018» «За рулем» знакомил читателей два дня назад, а теперь представляем вашему вниманию самую неожиданную и интересную премьеру — реинкарнированный концерном «Калашников» Иж Комби. Легендарный советский хэтчбек получил освеженную внешность и инновационную электрическую начинку. Номинальная мощность силовой установки CV-1 составляет 220 кВт (299 л.с.), пиковая мощность — 500 кВт (680 л.с.). В автомобиль установлена электрическая батарея емкостью 90 кВт·ч, которая обеспечивает 350 км пробега на одной зарядке.

Пресс-служба российского концерна сообщает, что Иж Комби CV-1 — это своего рода стенд для тестирования инновационных решений, в числе которых:

«Быстродействующая система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать 2000 А (в перспективе 3000 А) с контролем элементов в режиме реального времени и контролем заряда и преразряда. Кроме того, CV-1 обладает системой оптимальной балансировки элементов с учетом малейшей разницы в характеристиках каждого. Батарея электрического суперкара запитывает революционный инвертор с габаритами 50×50×100 см и массой в 50 кг и позволяет развивать мощности до 1,2 МВт полезной нагрузки».

Динамические характеристики электромобиля пока не названы (известно лишь, что первую сотню он набирает за 6 секунд), равно как и сроки начала серийного производства.

В следующем году «Калашников» представит тяжелый мотоцикл с оппозитным двигателем. Он будет использоваться в Почетном эскорте, а в гражданском варианте продаваться под маркой Иж.

Этим летом концерн «Калашников» снабдил московскую Госавтоинспекцию электрическими мотоциклами Иж Пульсар и трициклами Овум.

В прошлом году концерн показал действующий прототип летающего мотоцикла.

Фото, видео: пресс-служба концерна «Калашников»