ФАС нашла нарушение закона в прогнозах роста цен на бензин

Глава Российского топливного союза написал письмо в администрацию президента о том, что цены на бензин в 2019 году могут вырасти на 10%. Это очень не понравилось антимонопольщикам.

Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин сообщил, что Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время может выдать предостережение главе Российского топливного союза Евгению Аркуше за его заявления о росте цен на бензин в 2019 году.

ФАС собирается приструнить не только Аркушу, ранее предостережение выдали другому объединению независимых АЗС — Независимому топливному союзу, также за заявление о возможном росте цен. Между тем стоимость бензина на бирже после перерыва в полтора месяца вновь продолжила рост на фоне ухода НПЗ на осенние ремонты, и все увереннее приближается к 50 тыс. рублей за тонну. Ранее Федеральная антимонопольная служба уже делала заявления по поводу роста цен, уверяя, что если сохранится текущая налоговая система, то он будет в пределах инфляции, то есть не выше 4,3% в год. Однако эксперты придерживаются иного мнения.

Цены на бензин начали стремительно расти с апреля этого года. Удержать их правительству никак не удавалось, поэтому пришлось пойти на экстренные меры — с 1 июня были снижены акцизы на бензин и дизель и плановое повышение их с 1 июля также отменили.

Кроме того, удалось договориться с нефтяниками, чтобы те придержали цены.

Однако позже выяснилось, что на АЗС стали применять различные уловки, чтобы компенсировать потерю доходов. Так, общественная организация ФАР выявила недолив бензина на многих заправках, а Росстандарт констатировал, что встречаются и случаи фальсификата топлива.



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС