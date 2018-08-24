ФАС нашла нарушение закона в прогнозах роста цен на бензин

Глава Российского топливного союза написал письмо в администрацию президента о том, что цены на бензин в 2019 году могут вырасти на 10%. Это очень не понравилось антимонопольщикам.



Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин сообщил, что Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время может выдать предостережение главе Российского топливного союза Евгению Аркуше за его заявления о росте цен на бензин в 2019 году.

ФАС собирается приструнить не только Аркушу, ранее предостережение выдали другому объединению независимых АЗС — Независимому топливному союзу, также за заявление о возможном росте цен. Между тем стоимость бензина на бирже после перерыва в полтора месяца вновь продолжила рост на фоне ухода НПЗ на осенние ремонты, и все увереннее приближается к 50 тыс. рублей за тонну. Ранее Федеральная антимонопольная служба уже делала заявления по поводу роста цен, уверяя, что если сохранится текущая налоговая система, то он будет в пределах инфляции, то есть не выше 4,3% в год. Однако эксперты придерживаются иного мнения.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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