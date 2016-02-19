Автомобили из фильмов выставлены на продажу

В ворохе бесплатных интернет-объявлений попадаются машины, которые участвовали в съемках известных фильмов. Как эти «рафик» и Победа М20.

Автомобиль скорой медицинской помощи РАФ 22031–01 1994 года выпуска на «Юла Авто» продается за 400 тысяч рублей. Как сообщает продавец в описании к объявлению, машина участвовала в съемках фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» о нескольких драматических днях жизни советского поэта, актера театра и кино и автора-исполнителя песен. Машина в хорошем состоянии и на ходу. Утверждается, что все детали оригинальные, как и оборудование салона, где штатные сиденья врачей и носилки.

Из других любопытных автомобилей — небесно-голубая Победа М20 1953 года выпуска за 650 тысяч рублей. Эту машину снимали в фильме «Светлана» о дочери Сталина Светлане Аллилуевой. Машину восстанавливали под оригинал.

Фото: «Юла Авто»