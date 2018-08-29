Резиновый пешеходный переход — ноу-хау дорожников

В столице появился пешеходный переход нового типа — из резиновой смеси.

Пока такой переход только один — на улице Керченской на юго-западе столицы. Два-три месяца его будут тестировать, сообщил руководитель дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Алексеев.

Резиновую зебру монтируют из специальных блоков, изготовленных из резиновой смеси, делается это очень быстро, предварительной подготовки поверхности не требуется.

Приподнятые пешеходные переходы в городе существовали и раньше, но их делали из брусчатки. Место для первого резинового перехода выбрали неслучайно — рядом расположены школы и детские сады. За последние три года на этом участке зафиксировано пять аварий.

Переход устроен так, чтобы пассажиры транспортных средств испытывали минимальные неудобства при его пересечении. Если проект будет признан успешным, такие переходы появятся и на других столичных улицах.

Фото: АГН «Москва»

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