Skoda готовит концепт с новым шеф-дизайнером. Такой будет Fabia?

Чешская компания опубликовала первые изображения концепта, который представит на автосалоне в Париже осенью.

Это первая работа нынешнего шеф-дизайнера компании Оливера Стефани. Хэтчбек длиной 4356 мм должен стать первым автомобилем марки, созданным с учетом всех аэродинамических преимуществ. Пока в Skoda лишь говорят о том, что его узкие фары демонстрируют динамичность, а задний спойлер на крыше «аэродинамически оптимизирован». А еще это дань Skoda 130 RS, которая одержала 180 побед на раллийных трассах.

Но, судя по скетчам, никаких откровений в облике машины не будет. Это типичный представитель своего класса, созданный по лекалам концерна Volkswagen. Пятидверка имеет динамичный профиль, который дополняется задними стойками с обратным наклоном. Огромные колеса еле помещаются в колесные арки. И повсюду острые линии и грани. Даже если часть их перекочует на следующее поколения Skoda Fabia, это уже можно назвать не эволюцией, а революцией.

Skoda поделилась информацией о следующем поколении Octavia. По словам представителей компании, машина будет настоящим произведением искусства.
Сейчас чехи сосредоточены на кроссоверах. Так, у марки появился купе-кроссовер на базе Kodiaq. Но в Европе его продавать не будут.

Фото: Skoda

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