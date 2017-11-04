Skoda готовит концепт с новым шеф-дизайнером. Такой будет Fabia?

Это первая работа нынешнего шеф-дизайнера компании Оливера Стефани. Хэтчбек длиной 4356 мм должен стать первым автомобилем марки, созданным с учетом всех аэродинамических преимуществ. Пока в Skoda лишь говорят о том, что его узкие фары демонстрируют динамичность, а задний спойлер на крыше «аэродинамически оптимизирован». А еще это дань Skoda 130 RS, которая одержала 180 побед на раллийных трассах.
Но, судя по скетчам, никаких откровений в облике машины не будет. Это типичный представитель своего класса, созданный по лекалам концерна Volkswagen. Пятидверка имеет динамичный профиль, который дополняется задними стойками с обратным наклоном. Огромные колеса еле помещаются в колесные арки. И повсюду острые линии и грани. Даже если часть их перекочует на следующее поколения Skoda Fabia, это уже можно назвать не эволюцией, а революцией.
Skoda поделилась информацией о следующем поколении Octavia. По словам представителей компании, машина будет настоящим произведением искусства.
Сейчас чехи сосредоточены на кроссоверах. Так, у марки появился купе-кроссовер на базе Kodiaq. Но в Европе его продавать не будут.
Фото: Skoda
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