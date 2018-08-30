Появилась новая комплектация Hyundai Santa Fe — Black&Brown

Этот автомобиль можно увидеть на Московском международном автосалоне, который по 9 сентября 2018 года проходит в «Крокус Экспо». Цену новой версии уже объявили.

Hyundai Santa FE
Hyundai Santa FE

Hyundai > Santa FE

Hyundai Santa Fe доступен в еще одной комплектации — Black&Brown. Автомобили в этой версии окрашивают исключительно в «черный перламутр» (Phantom Black), у него глубоко тонированные задние стекла, темный хром решетки радиатора, боковые молдинги и 19-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна.

Данная комплектация кроссовера доступна только с 2,2-литровым дизелем мощностью 200 л.с., который агрегатирован с 8-ступенчатым автоматом.

У автомобиля светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет), панорамная крыша с люком, проекционный дисплей, 7-дюймовый цветной экран на панели приборов, аудиосистема премиум-класса и камеры кругового обзора. Среди систем безопасности — новейшая функция контроля присутствия пассажиров на задних сиденьях, система предупреждения боковых столкновений при движении задним ходом, система безопасного выхода и др.

Салон выполнен в коричневой гамме с небольшими черными «акцентами», потолок и стойки дверей отделаны черной замшей. Эта комплектация недешевая — попросят за автомобиль в исполнении Black&Brown 2 млн 849 тыс. рублей.

Появилась новая комплектация Hyundai Santa Fe — Black&Brown

Фото: «За рулем» и Hyundai

Появилась новая комплектация Hyundai Santa Fe — Black&Brown
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