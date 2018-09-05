Автобус столкнулся с фурой в Подмосковье: есть жертвы

Авария произошла в Можайском районе Московской области. Пострадало 11 человек.

В результате лобового столкновения микроавтобуса и многотонного грузовика погиб один человек и еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Авария произошла на 137-м километре трассы М-1, в населенном пункте Цуканово. Пытаясь уйти от столкновения, водитель грузовика потерял управление, в результате чего его автомобиль перевернулся, перекрыв две полосы движения из четырех.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведется следствие. На данный момент движение на трассе М-1 полностью восстановлено в обе стороны.

Согласно статистике новостей, лобовые столкновения автомобилей на М-1 происходят регулярно и чаще, чем на других федеральных трассах Подмосковья. Среди причин эксперты называют отсутствие освещения и отбойников. Как видно на фото с места аварии, места для установки барьерного ограждения на разделительной полосе достаточно.

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Фото: ГИБДД