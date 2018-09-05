АВТОВАЗ поднял цены на внедорожник Lada 4x4

С сегодняшнего дня Lada 4x4 подорожала в среднем на 2,3%. Об этом сообщили представители руководств двух крупных дилерских центров АВТОВАЗа. В своем инсайде оба они ссылаются на письмо, присланное им автоконцерном.
Теперь рекомендованная стоимость 3-дверной Lada 4x4 составляет от 503 900 до 559 900 рублей, пишут «Ведомости». Если базовая комплектация внедорожника стала дороже всего на 0,8%, то его топовая версия выросла в цене на 1,8%.
Пятидверная Lada 4x4 в базовой комплектации, так же как и 3-дверная, подорожала на 0,8%, и ее стоимость теперь составляет 542 900 рублей. На топовую комплектацию цены выросли на 3,9%, до 598 900 рублей.
Что касается серии Urban, то ее 3-дверный вариант стал дороже на 1,45%, то есть сегодня он обойдется в 566 900 рублей. Пятидверный Urban отныне оценивается в 605 900 рублей, что на 1,7% дороже, чем вчера.
При этом на официальном сайте АВТОВАЗа по-прежнему указаны старые цены.
- Почему стоит ждать новую Lada 4x4? Она будет дешевле конкурентов.
- Знакомимся с плюсами кроссоверов Lada на примере Lada Vesta Cross.
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