АВТОВАЗ поднял цены на внедорожник Lada 4x4

Дилерам АВТОВАЗа разослано письмо с новыми ценами на внедорожник Lada 4x4.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

С сегодняшнего дня Lada 4x4 подорожала в среднем на 2,3%. Об этом сообщили представители руководств двух крупных дилерских центров АВТОВАЗа. В своем инсайде оба они ссылаются на письмо, присланное им автоконцерном.

Теперь рекомендованная стоимость 3-дверной Lada 4x4 составляет от 503 900 до 559 900 рублей, пишут «Ведомости». Если базовая комплектация внедорожника стала дороже всего на 0,8%, то его топовая версия выросла в цене на 1,8%.

Пятидверная Lada 4x4 в базовой комплектации, так же как и 3-дверная, подорожала на 0,8%, и ее стоимость теперь составляет 542 900 рублей. На топовую комплектацию цены выросли на 3,9%, до 598 900 рублей.

Что касается серии Urban, то ее 3-дверный вариант стал дороже на 1,45%, то есть сегодня он обойдется в 566 900 рублей. Пятидверный Urban отныне оценивается в 605 900 рублей, что на 1,7% дороже, чем вчера.

При этом на официальном сайте АВТОВАЗа по-прежнему указаны старые цены.

Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA 4x4 (17)

LADA 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Не жалко разбить, утопить, сжечь.

Недостатки:

Авто на уровне европейского эконом-сегмента 60–70х годов с отвратительным качеством сборки.

Комментарий:

Получил почти задаром, сам бы не купил. Авто для людей с очень ограниченным кругозором и самоуважением. Или с патологической тягой чинить и страдать.

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