Фотомодель за драку с гаишником получила реальный срок

Звезда Инстаграма Кира Майер получила полтора года в колонии-поселении за драку с инспектором ДПС.

Пресненский суд Москвы огласил приговор фотомодели и звезде Инстаграма Кире Майер. Вместо 5 лет лишения свободы (такой максимальный срок грозил девушке) Кира получила всего полтора года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Фотомодель проходила по делу о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

Напомним, что Кира Майер попалась во время управления автомобилем без водительских прав, которых ее лишили ранее за бегство с места ДТП. В этот раз сотрудники ДПС остановили девушку на Пресненской набережной. Однако она, хоть и остановилась, не захотела подчиниться законным требованиям представителей правоохранительных органов.

По некоторым данным, она предлагала полицейским услуги интимного характера в обмен на свободу, но затем, получив отказ, стала вести себя буйно: пыталась драться, кричала и вырывала документы из рук инспектора. В итоге в мае, по данным Следственного комитета России, Киру Майер заключили в СИЗО до момента судебных разбирательств.

В феврале суд на полтора года лишил водительских прав певицу Юлию Началову за отказ пройти медицинское освидетельствование, на котором настаивали сотрудники ГИБДД.

Осенью прошлого года звезда «Дома-2» Ольга Бузова шокировала гаишников ездой на кровати по центру Москвы.

Фото: instagram.com/mayer_kira