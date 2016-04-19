Полицейский УАЗ застрял на ж/д путях: погоня провалилась

Поезд едва не протаранил полицейский автомобиль, преследовавший злоумышленников.

Во время патрулирования района между поселком Шабровским и городом Сысертью Свердловской области полицейские наткнулись на лесовоз без государственных регистрационных знаков, водитель которого проигнорировал требование представителей власти остановиться. Началось преследование, продлившееся недолго. Поравнявшись с железнодорожными путями, злоумышленник свернул с дороги, пересек рельсы и скрылся. Полицейские на служебном УАЗе преодолеть рельсы не смогли, застряли сразу, сев днищем на рельс. В это время по путям из Верхнего Уфалея в сторону Екатеринбурга следовал поезд, машинисту которого пришлось экстренно тормозить, чтобы не столкнуться с полицейским автомобилем. Видимость на месте происшествия была ограничена поворотом железной дороги. Убрать УАЗ с пути получилось только спустя полчаса — его сдернул водитель проезжавшего мимо автомобиля Toyota RAV4. Лесовоз без номерных знаков ищут.


Фото: E1.ru

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