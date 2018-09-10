ЦБ притормозил с повышением тарифов ОСАГО. Но это временно

Прежде чем принимать это непопулярное решение, регулятор хочет обсудить детали реформы с Госдумой и Совфедом.

Всех интересуют новые тарифы ОСАГО, но Банк России не спешит их заявлять, дабы избежать социальной напряженности, считает «КоммерсантЪ». Много шума наделала грядущая пенсионная реформа, поэтому регулятор не готов брать на себя ответственность за это непопулярное решение, так как понятно, что цены будут повышены.

Изначально планировалось, что летом 2018 года будет расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны (увеличение вилки базового тарифа для легкового автомобиля физлица с нынешних 3,4–4,1 тыс. до 2,7–4,9 тыс. руб.). С 5 до 50 градаций хотели расширить диапазон коэффициента возраста и стажа (КВС) и реформировать КБМ (коэффициент бонус-малус), чтобы привязать его к конкретному водителю, а не к договору. Новые тарифы должны были ввести уже летом, но зампред ЦБ Владимир Чистюхин вдруг заявил, что они требуют более полного обсуждения, как и вся концепция изменений, которая включает несколько этапов. 13 сентября вопросу реформы ОСАГО будут посвящены парламентские слушания в Госдуме, а чуть позже и в Совете Федерации. В Банке России надеются выслушать все мнения и, возможно, на основании этого внести корректировку. Действия ЦБ понятны: ОСАГО — чувствительный вид страхования для граждан, и регулятор не желает рисковать в одиночку.

В Госдуме говорят о том, что любое повышение тарифов требует тщательного изучения. Там собираются разобраться с тем, насколько рационально страховщики тратят средства, полученные от продажи полисов, а также действительно ли так убыточен этот вид страхования, как говорят.

«Моя точка зрения — тарифы повышать сейчас не стоит. Тема ОСАГО — социально чувствительная, и когда пошли разговоры о повышении тарифов на ОСАГО, конечно, в Госдуме это вызвало повышенный интерес, тем более мы получали сигналы от автолюбителей», — передает ТАСС слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По статистике первого полугодия 2018 года, сборы страховщиков по ОСАГО сократились на 1,7%, до 107,3 млрд руб., а выплаты уменьшились на 35,8%, до 66,5 млрд рублей. Сами страховщики объясняют это борьбой с мошенниками и убытками от ремонтной реформы. Поэтому президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс надеется, что депутаты не заблокируют повышение тарифов, которое необходимо для «баланса системы ОСАГО и выравнивания убыточности».

Фото: Артем Геодакян/ТАСС