Kia Cerato нового поколения: комплектации и цены

Автомобиль совсем недавно демонстрировали на Московском автосалоне, сегодня объявили цены, а продавать его начнут с 1 октября 2018 года. Цены стартуют с отметки 1 049 900 рублей.

Kia Cerato четвертого поколения привнес элементы бизнес-класса в сегмент компактных седанов, а новая глобальная платформа К2 сделала седан технологичным и комфортным, утверждает производитель. Автомобиль получил обновленный дизайн — его кабина смещена назад, линия капота удлинена, а крышка багажника, напротив, укорочена. Благодаря новой форме кузова коэффициент аэродинамического сопротивления седана снизился до 0,27.

Колесная база модели по-прежнему составляет 2700 мм, а вот длина увеличилась на 80 мм (до 4640 мм), ширина — на 20 мм (до 1800 мм), высота — на 5 мм (до 1450 мм). Передний и задний свесы выросли на 20 и 60 мм соответственно. Багажник стал больше на 20 л и теперь составляет 502 литра.

Двигателей у автомобиля будет два: 1.6 Gamma (128 л. с., 155 Н.м) и 2.0 Nu (150 л. с., 192 Н.м). 1,6-литровый мотор может оснащаться как 6-ступенчатой механикой, так и 6-ступенчатым автоматом. Двухлитровые моторы агрегатируются только с 6-ступенчатым автоматом.

Автомобиль будет представлен на российском рынке в 10 вариантах комплектаций стоимостью от 1 049 900 до 1 359 900 рублей.

Уже в «базе» Cerato оснащен шестью подушками безопасности, дисковыми тормозами на всех колесах, имеет систему стабилизации курсовой устойчивости, интегрированную систему активного управления, ассистенты экстренного торможения и старта на подъеме. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, есть электропривод всех стеклоподъемников, маршрутный компьютер, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, USB- и AUX-входы, поддержка МР3 и Bluetooth.

Специально для России разработан пакет «Теплые опции», куда входит обогрев боковых зеркал, передних сидений и форсунок стеклоомывателя. Kia Cerato в версии Comfort 1.6 с 6-ступенчатой МКП обойдется в 1 049 900 рублей, с 6-ступенчатым автоматом — 1 089 900 рублей, а с 2-литровым мотором и 6AT — 1 119 900 рублей.

За седан в топовой комплектации Premium+ попросят 1 359 900 рублей. Здесь, в отличие от обычного Premium стоимостью 1 299 900, есть электрорегулировка поясничного подпора кресла водителя, отделанные кожей сиденья, электрорегулировка кресла переднего пассажира с функцией памяти. Здесь пакет «Теплые опции» дополнен электрическим отопителем салона, обогревом рулевого колеса и задних сидений.

Автомобиль показали на Московском международном автосалоне, наш корреспондент подробно рассказал о новинке в видеосюжете «За рулем».

Первые изображения автомобиля нового поколения появились в январе текущего года, а впервые представили его на автосалоне в Детройте.

Фото: Kia