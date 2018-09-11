Honda запатентовала новый кроссовер на базе HR-V

Концепт электрокроссовера был впервые представлен на автошоу в Пекине в апреле этого года. На днях компания запатентовала серийную модель автомобиля, получившую имя Everus EV.

Honda Everus EV — фото из патентного бюро

В Сети появились фотографии серийного электрокроссовера Honda Everus EV, которые компания предоставила в патентное бюро. На них видно, насколько автомобиль будет отличаться от представленного в Пекине концепта. Дизайн кроссовера стал немного проще и во многом копирует внешность модели Honda HR-V. Например, исчезла светодиодная полоска между передними фарами, да и сама оптика обрела классические линзы. Проще стали и пороги, променявшие подсветку на подножку. Как выглядит салон Everus EV — пока неизвестно, но велика вероятность, что и его, с небольшими изменениями, скопируют с HR-V.

Сзади Honda Everus EV — копия HR-V

Everus является суббрендом, который Honda и китайская GAC создали для выпуска электромобилей. До сих пор в линейке суббренда присутствовала лишь одна модель — седан Everus S1, построенный на базе Honda City, производство которой прекратилось четыре года назад.

Концепт Everus EV и Honda HR-V (на заднем плане).

Предсерийный электрокроссовер Honda Everus EV покажут широкой публике в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, после чего автомобиль поступит в продажу.

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Фото: Honda