Honda запатентовала новый кроссовер на базе HR-V

В Сети появились фотографии серийного электрокроссовера Honda Everus EV, которые компания предоставила в патентное бюро. На них видно, насколько автомобиль будет отличаться от представленного в Пекине концепта. Дизайн кроссовера стал немного проще и во многом копирует внешность модели Honda HR-V. Например, исчезла светодиодная полоска между передними фарами, да и сама оптика обрела классические линзы. Проще стали и пороги, променявшие подсветку на подножку. Как выглядит салон Everus EV — пока неизвестно, но велика вероятность, что и его, с небольшими изменениями, скопируют с HR-V.
Everus является суббрендом, который Honda и китайская GAC создали для выпуска электромобилей. До сих пор в линейке суббренда присутствовала лишь одна модель — седан Everus S1, построенный на базе Honda City, производство которой прекратилось четыре года назад.
Предсерийный электрокроссовер Honda Everus EV покажут широкой публике в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, после чего автомобиль поступит в продажу.
- Популярность электромобилей в России растет — на сегодняшний день в стране зарегистрировано 2530 экземпляров.
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Фото: Honda
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