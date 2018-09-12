ОСАГО: автовладельцы могут завалить страховщиков исками

Из-за решения Верховного суда страховые компании могут получить массу исков с требованием о пересмотре страховых выплат.

История началась несколько лет назад, когда Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану усомнилось в правильности расчетов страховщиков. Весной 2016 года УФАС обнаружило сильные расхождения данных в справочниках Российского союза автостраховщиков (РСА) со средней стоимостью запчастей, материалов и работ с рыночными ценами.

Справочник действовал с 1 декабря 2014 года по 1 мая 2015-го, и именно указанными в них ценами должны руководствоваться страховые компании при расчете выплат компенсаций.

Антимонопольщики потребовали устранить недостатки, но РСА попытался оспорить предписание УФАС в различных судах, которые выносили разные решения. В итоге разбирательство дошло до Верховного суда. Вначале его коллегия встала на сторону антимонопольного ведомства, а этим летом ее решение поддержал и президиум высшей судебной инстанции.

Теперь страховщики готовятся к «валу» исков о пересчете компенсаций для аварий, произошедших с декабря 2014 года по май 2015 года. Об этом газете «Ведомости» заявили представители сразу нескольких страховых компаний. При этом некоторые страховщики уже начали получать соответствующие иски.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

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