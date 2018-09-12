Skoda сделала из Кодиака кросс-купе

Продажи кроссовера-купе Skoda Kodiaq GT начнутся с Европы. Популярность этого сравнительно нового кузова в России позволяет предположить, что автомобиль приедет и на наш рынок.

Skoda Kodiaq GT замаскирован под Mazda CX-5

Впервые концепт кросс-купе Skoda Kodiaq GT был показан в Китае в 2017 году. Тогда на новинку не обратили особого внимания, предполагая, что модель ориентирована исключительно на китайский авторынок. Интерес к GT возрос, когда представители компании заявили о готовности поставлять модный Skoda Kodiaq GT и на рынки других стран. Так, стало известно, что в скором времени кросс-купе поступит в продажу в Европе. Позже, возможно, автомобиль появится и в России.

Испытатели Skoda Kodiaq GT ради сохранения тайны замаскировали его под Mazda CX-5. В таком виде кросс-купе и попало в объективы папарацци. Такая секретность выглядит странно, потому что в июле этого года Skoda опубликовала фотографии серийной версии автомобиля, правда, для китайского рынка. Вероятно, для Европы дизайн модели немного доработают.

Один Skoda Kodiaq GT остался самим собой, а не Маздой

В Китае Skoda Kodiaq GT будет оснащаться 2-литровыми бензиновыми турбодвигателями разной степени форсировки — 186 и 220 л.с. В Европе же, скорее всего, кросс-купе получит ту же гамму моторов, что и обычный Kodiaq. Это турбодизель и бензиновый агрегат одинакового объема — 2 л — и мощностью 190 и 180 л.с. соответственно. В России Kodiaq продается с 1,4-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 125 и 150 л.с., а также с 2-литровым 180-сильным агрегатом, как в Европе. Турбодизель 2.0 у нас имеет всего 150 л.с. Возможно, чтобы подчеркнуть исключительность кросс-купе и избежать внутренней конкуренции с обычным кроссовером, российский вариант GT, если он будет, оснастят только топовыми 2-литровыми двигателями.

Покатая линия крыши Skoda Kodiaq GT исключает 7-местный салон

Салон Skoda Kodiaq GT из-за особенности линии крыши не будет иметь 7-местного варианта. Он рассчитан максимум на пятерых пассажиров. Возможно, если будут использоваться индивидуальные кресла вместо общего заднего дивана, салон кросс-купе вместит лишь четверых пассажиров, включая водителя.

Как ожидается, продажи Skoda Kodiaq GT в Европе начнутся в 2019 году. Если кросс-купе приедет в Россию, то не раньше конца следующего года.

Аналогичную Skoda Kodiaq GT модель готовит и бренд Volkswagen.

Планы по созданию кросс-купе Skoda вынашивает с 2016 года.

Фото: Motor.es