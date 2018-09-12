Полицейские «на халяву» помыли служебный автомобиль. Теперь их будут судить

Перед судом предстанут двое полицейских, избивших работников автомойки за отказ бесплатно помыть их машину. О противоправных действиях сотрудников полиции сообщила прокуратура города Москвы.

Этот случай произошел еще в апреле: обвиняемые полицейские в форме и на служебной машине приехали на автомойку на Хамовническом Валу и попросили вымыть автомобиль, причем платить за услугу отказались. Сотрудники мойки возмутились, и те оплатили услугу лишь частично, при этом разозлились, и один из них стал избивать рабочего, нанося ему удары коленом в область паха.

Потом полицейские скрутили двух работников мойки и доставили в Хамовническое отделение полиции. После этого они вернулись на автомойку и потребовали у сотрудника мойки вернуть им деньги. Опасаясь, что начнут избивать и его, работник отдал им свои личные деньги, хотя никакого отношения к этой ситуации вообще не имел.

После проверки обстоятельств данного дела Хамовническая прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отношении двоих 35-летних сотрудников ОМВД России по району Хамовники.

Инспектору Патрульно-постовой службы и полицейскому-водителю мобильного взвода предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 35, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору, с применением специальных средств и насилия) и ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору).

Сейчас полицейские находятся под домашним арестом.

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Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС