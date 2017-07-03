Приезжая за границу, мы часто забываем о национальных особенностях той или иной страны. Кажется, что законы логики и рационализма действуют везде. Оказывается, не всегда и кое о чем следует узнать заранее, чтобы не попасть впросак.

Прежде чем отправляться на отдых, вы должны убедиться, что знаете правила дорожного движения конкретной страны. Потому что в некоторых местах есть особенные законы, о них нам поведало немецкое издание TZ. Правда, есть сомнения насчет поведения гаишников в России, но поверим на слово германским коллегам, так как речь, прежде всего, идет об иностранцах. 1. Германия



Знаете ли вы, что в этой стране не возбраняется находиться за рулем в голом виде, ведь по закону автомобиль является частной территорией, так же как, например, квартира. Но Боже вас упаси выйти из машины в «костюме Адама»! В этом случае штраф от пяти до 1000 евро вам обеспечен.



2. Италия



Здесь особо строго относятся к перевозке домашних питомцев. Например, собакам не разрешено сидеть на коленях или просто лежать на заднем сиденье. Собаки в Италии всегда должны быть пристегнуты ремнями безопасности, иначе штрафа не избежать. Если же животное перевозят в специальной клетке или ящике, тогда должен быть пристегнут он.



3. Швейцария



Здесь особенно трепетно относятся к ночному покою жителей. С 22:00 до 7:00 здесь запрещено громко хлопать дверьми автомобиля или багажника. В местных ПДД даже оговорено, что запрещен рев двигателя на холостом ходу, нарезание «пончиков», громкая музыка из автомобили — короче все нарушающие ночную тишину звуки. Штраф за это последует незамедлительно, его размер определят по ситуации.



4. Австрия



Здесь полицейские на расстоянии не менее 100 метров обучены «на глазок» определять скорость автомобиля даже без использования технических средств. Так могут быть оценены превышения допустимой скорости до +30 км/ч. Поэтому в этой стране следует обращать внимание не только на радарные ловушки с камерами на обочинах, но и сбрасывать газ всюду, где есть ограничение скорости.

5. Россия



Здесь могут придраться к тому, что автомобиль грязный. Причем допустимо грязный или нет, решает инспектор ГИБДД. Хотя штрафов за грязный автомобиль в стране не предусмотрено, его могут выписать по «смежной» статье. Свои граждане на это вряд ли поведутся, а вот разводить иностранцев — милое дело. Смежные статьи — это: штраф за нечитаемые номера — 500 рублей; применение материалов, затрудняющих идентификацию номера, — 5 тыс. рублей, и наконец, за загрязнение дорожного покрытия — от 5 до 10 тыс. рублей.



6. Англия



В этой стране водителям разрешено прилюдно справлять малую нужду, но тут тоже есть нюансы. Помочиться можно только на заднюю шину своего автомобиля, при этом правая рука должна находиться на транспортном средстве на протяжении всей «процедуры», иначе последует административное наказание.



7. Швеция



Здесь нельзя оставлять свой автомобиль дольше пяти дней на одном месте, вне зависимости от типа парковки. На шестой день свое транспортное средство можно не найти, полиция переместит его на спецстоянку. Оставленный на дороге общего пользования или площади автомобиль буксируется раньше — на пятый день.



8. Словения



Здесь полиция особенно лютует при сборе штрафов: их следует погашать в тот же день. Если водитель замешкается, его документы будут конфискованы, а если протянет с уплатой слишком долго, то может и угодить в тюрьму. Кроме того, в Словении на желтый сигнал светофора тормозят, а не ускоряются. Иначе водителя также ждет наказание.



9. Хорватия



Здесь считается опасным перевозить канистры с бензином, даже отправляясь в дальнюю поездку, где может не быть АЗС. Если полиция обнаружит «запас», водителя ждет большой штраф.



10. Дания



А вот это, пожалуй, самый странный закон из всех. В этой стране водителям не следует пропускать пешеходов на зебрах, потому что приоритет имеют именно автомобили. А прохожие обязаны ждать, не вступая на пешеходный переход, пока не смогут безопасно пересечь улицу. Автомобилистам, которые из вежливости все же останавливаются, их любезность может обойтись дорого. Если в это время в автомобиль кто-то въедет сзади, именно они обязаны будут заплатить за ущерб.

Материалы рубрики «Курьезы» ищите по ссылке.

Фото: Depositphotos