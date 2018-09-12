Toyota поддержала фестиваль Moscow City Games

Японская компания продолжает поддержку экстремальных видов спорта в России.

В московских Лужниках прошел фестиваль Moscow City Games 2018, который поддержала Toyota и спортсмены команды Team Toyota Russia. В фестивале приняли участие 30 профессиональных райдеров категорий BMX и MTB. Им предстояло пройти трассу с линейкой из трех трамплинов, главная разгонка которой возвышалась на 20 метров.

Несмотря на серьезную травму, Ирек Ризаев решился на выступление в контесте, стараясь сдерживать свои силы, чтобы не усложнить ситуацию со здоровьем. Даже не выжимая из себя максимум, райдер вошел в тройку лидеров и закрепился на второй позиции, показав уровень подготовки атлетов Team Toyota Russia.

Закончились соревнования демонстрацией эффектных трюков, которые оценивали в специальной номинации Toyota Best Trick.

Также посетители фестиваля смогли познакомиться с автомобилями Toyota, а полторы тысячи гостей фестиваля приняли участие в автомобильных квестах: проверили вместительность багажника Toyota RAV4, укладывая в него объемные кубы, отыскали тайные знаки при помощи панорамных камер Toyota Camry, познакомились с кроссовером Toyota C-HR. В этот вечер атлеты Team Toyota Russia раздали 400 автографов гостям фестиваля и настоящим ценителям экстрим-спорта.

Фото: Toyota