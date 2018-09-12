Мужчина 1,5 года ездил по фальшивым правам и… привык к ним!

Сначала его лишили прав за пьянку, и он приобрел поддельное удостоверение.

46-летний житель Комсомольска-на-Амуре позволил себе лишнего, и у него забрали права на 1 год 8 месяцев за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает краевая прокуратура. Расставаться с машиной он не желал, поэтому через интернет связался с конторой, торгующей подделками. Однако это была не простая подделка — мужчине скопировали водительское удостоверение брата, но только с его фотографией.

Нарушитель так и проездил с фальшивкой все время «лишенчества», и поскольку это сошло ему с рук, решил все так и оставить, хотя срок наказания закончился. К тому времени истек и 10-летний срок его удостоверения, кроме того, нужно было сдавать квалификационный экзамен и получать новую медсправку, поэтому, не желая заморачиваться, мужчина спокойно продолжил пользоваться фальшивыми правами. Пока в один прекрасный день при проверке документа инспектор ДПС не усомнился в его подлинности. Права отправили на экспертизу и установили, что напечатаны они не на Гознаке, а на неустановленном оборудовании способом цветной струйной печати и цветной электрографии.

Теперь мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), ему грозит наказание в виде 480 часов обязательных работ или до 2 лет исправительных работ.

В июне этого года вышла любопытная короткометражка, созданная по заказу региональной Госавтоинспекции, под названием «Выбор за тобой». В ней рассказывается о том, какие могут быть последствия пьянства за рулем. Ролик незамысловатый, но вполне доходчивый.

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