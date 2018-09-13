Дрессировщик Эдгард Запашный попал в аварию в Москве

О ДТП он сам рассказал в своем аккаунте в Инстаграме и опубликовал видео с места аварии.

Известный дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сегодня ночью попал в аварию на юго-западе Москвы. Произошедшее ему удалось снять на видео, которое он выложил на свой страничке в Инстаграм.

«Друзья мои, я попал в аварию. Сейчас возвращаюсь на место. Я ехал в этом ряду и увидел впереди аварию. Слева параллельно шел таксист, который решил в самый последний момент перед аварией (которая произошла до этого) врезаться в меня. Бьется в меня, огибает одну машину и влетает в этот стоящий Мерседес. Время полвторого ночи. Класс!» — комментирует за кадром незадавшуюся поездку сам Эдгард.

Дрессировщик не пострадал, у его дорогого автомобиля заклинило дверь, но в целом повреждения незначительные. Если не учитывать тот факт, что ездит Запашный (по сведениям МК) на эксклюзивной тюнингованной «Победе», дооснастка которой обошлась ему в 5 млн рублей. Автомобиль не застрахован по каско, дрессировщик планирует отремонтировать его на свои деньги, а потом взыскать с виновника происшествия или таксопарка.

И наконец, самое главное — все живы и здоровы, в аварии пострадало только железо.

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Фото: АГН «Москва» и Инстаграм