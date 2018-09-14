ОСАГО: грядут новые изменения. И они вам понравятся!

В Госдуме прошли парламентские слушания, касающиеся реформы ОСАГО. Власти предложили нововведения, которые шокировали страховщиков.

Слушания были организованы в связи с грядущим расширением тарифного коридора по ОСАГО на 20%.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил исключить цену старых запчастей при расчете денежной выплаты по «автогражданке». Сегодня износ запчастей не учитывается только при натуральном возмещении, то есть ремонте автомобиля — на него без согласия автовладельца нельзя ставить старые запчасти. А при денежной выплате учитывается их износ, который доходит до 50% цены запчасти. Неожиданно идею исключить старые запчасти из ОСАГО поддержал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Второе предложение чиновников: ввести обязательную аудио- и видеофиксацию при продаже полисов ОСАГО. Сегодня в офисах компаний в некоторых регионах зачастую говорят об отсутствии бланков, зависшей программе и так далее. Предложение, поступившее от депутата из Крыма, было поддержано представителями ЦБ и Минфина.

А вот страховщики высказались резко против таких нововведений. По словам исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, видеофиксация серьезно финансово ударит по страховщикам.

«Это большие затраты. У нас в правилах профдеятельности союза уже два года существует норма о праве потребителя записывать аудио и видео, если страховщик отказывает в продаже. За это компании грозит штраф 50 тыс. руб. Но страховщиков, которых мы за это оштрафовали, — единицы. Потому что автовладельцы этим не пользуются», — цитирует «КоммерсантЪ» Уфимцева.

Изменения могут коснуться и грядущего расширения тарифного коридора. В ЦБ не намерены от него отказываться, но оно может составить и не 20%. Дело в том, что регулятор рынка ОСАГО при изменении тарифов намерен учитывать объемы выплат по ОСАГО. А они за первое полугодие 2018 года упали на 35,8%, до 66,5 млрд руб.

Страховщики предлагают ставить без согласований на ремонтируемые автомобили б/у запчасти.

Недавно были внесены изменения в правила ОСАГО. Теперь электронный полис начинает действовать только через три дня после его приобретения.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС, коллаж «За рулем»