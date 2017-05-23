Исполины будущего: Volvo и Hyundai показали грузовики будущего

Одновременно две автомобильные компании, Volvo и Hyundai, показали свои тягачи будущего, уже готовые выйти на дороги: один — без кабины, другой — на топливных элементах.

Volvo Vera готов выйти на рейс

Volvo представила беспилотный электрический тягач Vera, который совместим с использующимися сегодня грузовыми платформами и инфраструктурой. Он подключен к облачному сервису и определяет свое местоположение с точностью до десятка сантиметров.

Volvo Vera передвигается бесшумно

Компьютер автомобиля постоянно анализирует дорожную ситуацию и передает данные в единый центр в облаке. Таким образом оператор (и не только он) удаленно узнает обо всем, что происходит с грузовиком. Ему известна скорость и местоположение трака, предположительное время доставки груза, а также уровень заряда батарей. Все это существенно облегчает логистику и минимизирует потери. Кроме того, новый тягач обладает увеличенной грузоподъемностью и низким уровнем шума.

Без прицепа Volvo Vera больше похож на спортивный болид

Компания Volvo уже ведет переговоры об использовании тягачей Vera на отработанных регулярных рейсах, протяженность которых не превышает дистанцию пробега на одной полной зарядке.

Volvo Vera обладает повышенной грузоподъемностью

У Volvo уже есть опыт использования в повседневной жизни беспилотной коммерческой техники. Например, в карьере Викан-Кросс, расположенном недалеко от города Гетеборга в Швеции, работают автономные самосвалы марки.

Другой тягач, представленный компанией Hyundai Motor, тоже является электрогрузовиком. Он оснащен силовой установкой, работающей на водородных топливных элементах, и готов к серийному производству. Ожидается, что на дорогах электротягач Hyundai появится уже в 2019 году.

Электрический тягач Hyundai на топливных элементах

После недавнего запуска моделей ix35 Fuel Cell и NEXO создание подобного тягача выглядит вполне логичным шагом в деле освоения технологий топливных элементов.

Технические характеристики нового тягача, а также его название и стратегия вывода на европейский рынок будут оглашены на выставке коммерческого автотранспорта IAA Commercial Vehicles 2018, которая пройдет в немецком Ганновере.

Следует упомянуть, что, как и у Volvo, у Hyundai тоже есть технологии беспилотного управления грузовиками и опыт их использования на дорогах общего пользования: недавно тягач Hyundai Xcient без проблем преодолел 40 км по шоссе между Ыйваном и Инчхоном.

Под управлением людей грузовики часто становятся зачинщиками страшных аварий.

Все больше мероприятий посвящаются электромобилям и новым технологиям.

Фото: Volvo, Hyundai