Исполины будущего: Volvo и Hyundai показали грузовики будущего

Volvo представила беспилотный электрический тягач Vera, который совместим с использующимися сегодня грузовыми платформами и инфраструктурой. Он подключен к облачному сервису и определяет свое местоположение с точностью до десятка сантиметров.
Компьютер автомобиля постоянно анализирует дорожную ситуацию и передает данные в единый центр в облаке. Таким образом оператор (и не только он) удаленно узнает обо всем, что происходит с грузовиком. Ему известна скорость и местоположение трака, предположительное время доставки груза, а также уровень заряда батарей. Все это существенно облегчает логистику и минимизирует потери. Кроме того, новый тягач обладает увеличенной грузоподъемностью и низким уровнем шума.
Компания Volvo уже ведет переговоры об использовании тягачей Vera на отработанных регулярных рейсах, протяженность которых не превышает дистанцию пробега на одной полной зарядке.
У Volvo уже есть опыт использования в повседневной жизни беспилотной коммерческой техники. Например, в карьере Викан-Кросс, расположенном недалеко от города Гетеборга в Швеции, работают автономные самосвалы марки.
Другой тягач, представленный компанией Hyundai Motor, тоже является электрогрузовиком. Он оснащен силовой установкой, работающей на водородных топливных элементах, и готов к серийному производству. Ожидается, что на дорогах электротягач Hyundai появится уже в 2019 году.
После недавнего запуска моделей ix35 Fuel Cell и NEXO создание подобного тягача выглядит вполне логичным шагом в деле освоения технологий топливных элементов.
Технические характеристики нового тягача, а также его название и стратегия вывода на европейский рынок будут оглашены на выставке коммерческого автотранспорта IAA Commercial Vehicles 2018, которая пройдет в немецком Ганновере.
Следует упомянуть, что, как и у Volvo, у Hyundai тоже есть технологии беспилотного управления грузовиками и опыт их использования на дорогах общего пользования: недавно тягач Hyundai Xcient без проблем преодолел 40 км по шоссе между Ыйваном и Инчхоном.
- Под управлением людей грузовики часто становятся зачинщиками страшных аварий.
- Все больше мероприятий посвящаются электромобилям и новым технологиям.
Фото: Volvo, Hyundai
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