Дальнобойщик фурой задержал водителя Гранты, сбившего двух пешеходов

Трагедия произошла в Омске. Задавивший людей водитель пытался скрыться, хладнокровно переехав через тела погибших. Этого водитель большегруза допустить никак не мог.

Об этом случае на свой страничке ВКонтакте сообщило Управление МВД России по Омской области. Авария произошла еще 13 сентября, на улице Комбинатской. Водитель Лады Гранты, перестраиваясь, не справился с управлением и выехал на обочину, по которой в попутном направлении шли двое мужчин 35–40 лет. Водитель сбил пешеходов, от полученных травм они скончались на месте. Увидев, что натворил, он попытался скрыться, переехав через тело сбитого им человека. Навстречу ехал большегруз, водитель которого стал свидетелем случившегося. Он начал перегораживать дорогу, чтобы не дать злодею уйти, но тот и не думал останавливаться. Тогда водитель грузовика легонько врезался в легковушку, рассчитав силу удара, чтобы не повредить человека.

Как говорит в интервью водитель фуры, реакция мужчины была странной: поняв, что ему не уйти, он спокойно лег спать в автомобиле, словно только что и не сбил насмерть двух человек. Полицейским мужчина позже объяснил, что «ездил, искал работу, а потом такая ситуация получилась». Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв, дорога сухой, а видимость — отличной. Остается загадкой, почему он не справился с управлением в таких условиях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Видео: ВКонтакте