Первые Lada XRAY Cross отправились к дилерам. Ждем в шоу-румах?

Цель отгрузок достоверно не известна: начались ли поставки автомобилей в шоу-румы дилеров либо на фотографии экземпляр, предназначенный для испытаний или какого-либо мероприятия.

Набор новинок от АвтоВАЗа на одном автовозе. Среди них — рыжий Lada XRAY Cross

В Сети появились фотографии, на которых запечатлен автовоз с погруженным на него кроссовером Lada XRAY Cross. Вместе с ним на прицепе тягача стоят две обновленные Лады Гранты, хэтчбек и седан, постувшие в продажу совсем недавно.

Это может быть поставка на какое-либо промо-мероприятие, а может быть эти автомобили предназначены для испытаний. Например, для краш-тестов.

Но больше всего такой набор подходит для поставки в шоу-рум какого-нибудь дилерского центра Lada, чтобы потенциальные покупатели могли лично ознакомиться с продаваемыми новинками, прежде чем сделать заказ. Фотографии опубликованы Lada XRAY Клуб.

Ранее руководство АВТОВАЗа сообщало, что новые кроссоверы на базе хэтчбека XRAY должны появиться в продаже в России этой осенью. Официальных заявлений о старте продаж пока не было. Вероятно, отмашка будет дана во второй половине сентября, если принимать во внимание начавшуюся отгрузку, когда у всех дилеров появятся живые экземпляры кроссовера Lada XRAY Cross в шоу-румах и на тест-драйвах и можно будет объявлять цены на автомобиль, а также раскрывать его технические характеристики.

О кроссовере Lada XRAY Cross известно немного, но достаточно, чтобы его ждать. Автомобиль получил увеличенный до 21,5 см дорожный просвет, доработанные подвеску и трансмиссию (кстати, полноприводных версий не будет), а также салон, отличающийся от салона хэтчбека.

Первые подробности о кроссовере Lada XRAY Cross стали известны во время Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Хэтчбек Lada XRAY, на базе которого создан Cross, побывал у нас на тест-драйве, и мы нашли у него один минус.

Фото: Lada XRAY Клуб