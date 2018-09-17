В России нашли идеальную дорогу. И решили ее отремонтировать

Власти одного из российских городов объявили тендер на капитальный ремонт дорожного полотна одной из улиц, на которой уложен ровный асфальт.

Как видно на фотографиях, улица Севастопольская в городе Губкине Белогородской области находится если не в идеальном состоянии, то в состоянии близком к нему. Тем не менее городская администрация объявила тендер на ее ремонт. Стоимость контракта составляет 44 миллиона рублей. По словам местных жителей, на другой улице дорожное полотно (тоже в хорошем состоянии) было снято неизвестными без разрешительной документации.

«В Губкине в одном месте хотят отремонтировать идеальную дорогу (на фото) за 44 миллиона рублей, а в другом неизвестные демонтировали и увезли дорожное полотно. Даже интересно, на чьей даче оно теперь лежит и в чьей карман должны упасть 44 миллиона? Губкинские депутаты обеспокоились этим и направили запрос главе администрации, в УМВД и прокуратуру РФ», — гласит запись в паблике «Губкин Говорит» социальной сети ВКонтакте.

Правда, пока известно лишь о письме одного из депутатов городского совета главе администрации города с требованием о недопущении «подобных случаев впредь».

Фото: ВКонтакте/«Губкин говорит»

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (6)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые