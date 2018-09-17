В России нашли идеальную дорогу. И решили ее отремонтировать

Cadillac XT4: первый тест-драйв «бейби-Кадиллака» Компания Cadillac откровенно проспала рост покупательского интереса к компактным кроссоверам. В отличие от других премиум-марок, в этом сегменте американцы представлены не были. Но, явив миру ХТ4, янки громко заявили, что тоже претендуют на свою долю в благодатной нише. Насколько оправданны их притязания, «За рулем» выяснил в ходе тест-драйва. Peugeot Traveller VIP Business: сообразим на семерых? Чтобы выяснить, какой из Peugeot Traveller путешественник, «За рулем.РФ», как ни странно, отправился на нем в путешествие. Более 3000 км позади, так что можно подвести итоги тест-драйва автомобиля. Новый VW Touareg: почем инновации для народа? С тех пор, как я на идеальном, казалось, автомобиле по имени Туарег ездил в Сочи наблюдать за ходом строительства олимпийских объектов, сменился не один глава Фольксвагена в России. И вот новый Туарег показывает, как из идеального сделать лучшее.