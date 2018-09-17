В России нашли идеальную дорогу. И решили ее отремонтировать

Как видно на фотографиях, улица Севастопольская в городе Губкине Белогородской области находится если не в идеальном состоянии, то в состоянии близком к нему. Тем не менее городская администрация объявила тендер на ее ремонт. Стоимость контракта составляет 44 миллиона рублей. По словам местных жителей, на другой улице дорожное полотно (тоже в хорошем состоянии) было снято неизвестными без разрешительной документации.
«В Губкине в одном месте хотят отремонтировать идеальную дорогу (на фото) за 44 миллиона рублей, а в другом неизвестные демонтировали и увезли дорожное полотно. Даже интересно, на чьей даче оно теперь лежит и в чьей карман должны упасть 44 миллиона? Губкинские депутаты обеспокоились этим и направили запрос главе администрации, в УМВД и прокуратуру РФ», — гласит запись в паблике «Губкин Говорит» социальной сети ВКонтакте.
Правда, пока известно лишь о письме одного из депутатов городского совета главе администрации города с требованием о недопущении «подобных случаев впредь».
- В августе был опубликован рейтинг городов по количеству опасных участков на дорогах.
- А в Смоленске действительно плохую дорогу решили не ремонтировать. В ямы просто воткнули ветки деревьев.
Фото: ВКонтакте/«Губкин говорит»
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